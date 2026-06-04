AKTIEN IM FOKUS
Britische Banken unter Druck - Beschränkungen für China-Kunden
- Britische Banken Asiengeschäft stark unter Druck
- Prudential minus 8 Prozent vor HSBC und Standard
- Hongkonger Banken öffnen keine Konten für China
LONDON (dpa-AFX) - Britische Banken mit starkem Asiengeschäft sind am Donnerstag kräftig unter Druck geraten. Am deutlichsten abwärts ging es mit minus 8 Prozent für Prudential , gefolgt von Standard Chartered und HSBC . Einem Medienbericht zufolge eröffnen einige Banken in Hongkong keine Konten für Kunden aus Festlandchina mehr, die für Auslandstransaktionen genutzt werden könnten.
Bereits bisher gab es strenge Prüfungen der Hongkonger Behörden für chinesische Bürger. Hintergrund ist das Dekret 837 der chinesischen Regierung, das Investitionen im Ausland seiner Bürger und Unternehmen regelt. Laut dem JPMorgan-Analysten Farooq Hanif klängen die Schlagzeilen dramatischer, als es die praktischen Auswirkungen für die Banken dann sein dürften./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 15,27 auf Tradegate (04. Juni 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um -6,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,69 %.
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 267,00 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,900GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 17,000GBP was eine Bandbreite von -22,90 %/+9,23 % bedeutet.