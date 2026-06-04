Lenovo Group Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 04.06.2026

Die Lenovo Group Aktie ist bisher um -11,19 % auf 2,4600€ gefallen. Das sind -0,3100 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Lenovo Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,19 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lenovo Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +175,33 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lenovo Group Aktie damit um +31,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +121,74 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lenovo Group +165,87 % gewonnen.

Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +31,37 % 1 Monat +121,74 % 3 Monate +175,33 % 1 Jahr +178,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lenovo Group Aktie

Stand: 04.06.2026, 13:15 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von Lenovo, mögliche Neubewertung und damit verbundene Risiken. Teilnehmer diskutieren hohe Volatilität und bevorstehende Rücksetzer (genannte Marken etwa 3–5 €), aber auch Potenzial bis 8–10 € anhand angenommener Marktkapitalisierung (80–130 Mrd.), P/S ~1–1,5 und eKGV ~17–25. Erwähnt werden HK-Handel/25,9 HKD und die Gefahr einer nur temporären KI-Sonderkonjunktur.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lenovo Group eingestellt.

Informationen zur Lenovo Group Aktie

Es gibt 12 Mrd. Lenovo Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,52 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,98 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -5,76 %. HP verliert -1,69 %

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Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.