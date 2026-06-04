ITM Power Aktie weiter abwärts - -9,31 % - 04.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Mit einer Performance von -9,31 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der ITM Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,40 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,31 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ITM Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +195,90 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die ITM Power Aktie damit um -18,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,37 %. Im Jahr 2026 gab es für ITM Power bisher ein Plus von +186,03 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,36 % 1 Monat +8,37 % 3 Monate +195,90 % 1 Jahr +118,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 04.06.2026, 13:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um ITM Power, Kursentwicklung, Bewertung und Auswirkungen von Großprojekten sowie Marktschwankungen. Diskussionen zu vermeintlichen Verbindungen zu RR und einem ehemaligen CEO im Board prägen die fundamentale Debattenlage; technisch wird Unterstützung bei rund 165 und 150 GBX sowie Jo-Jo-Phasen diskutiert. Die Partnerschaft mit Protium/Hydropulse und Cromarty wird als wesentlicher Bewertungsimpuls gesehen.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -5,91 %. Plug Power notiert im Minus, mit -3,83 %. Siemens Energy verliert -0,64 %

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.