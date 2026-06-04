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    Besonders beachtet!

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    3D Systems Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 04.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die 3D Systems Aktie bisher Verluste von -15,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 3D Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - 3D Systems Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 04.06.2026
    Foto: stock.adobe.com

    3D Systems ist ein Pionier im 3D-Druck, bietet industrielle 3D-Drucker, Materialien, Software und On-Demand-Fertigung für Medizin, Luftfahrt, Industrie. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player in einem fragmentierten Markt. Hauptkonkurrenten: Stratasys, EOS, HP, Desktop Metal. USP: breites Technologie-Portfolio, starke Medizinsparte, langjährige Patentbasis.

    3D Systems aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.06.2026

    Die 3D Systems Aktie ist bisher um -15,52 % auf 2,6240 gefallen. Das sind -0,4820  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der 3D Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,28 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -15,52 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von 3D Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +70,63 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die 3D Systems Aktie damit um -11,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von 3D Systems +89,07 % gewonnen.

    3D Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,70 %
    1 Monat +47,00 %
    3 Monate +70,63 %
    1 Jahr +85,14 %
    Stand: 04.06.2026, 13:16 Uhr

    Informationen zur 3D Systems Aktie

    Es gibt 147 Mio. 3D Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 393,23 Mio. € wert.

    3D Systems Announces Pricing of $50 Million Upsized Public Offering


    ROCK HILL, S.C., June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Today, 3D Systems Corporation (NYSE: DDD) (“3D Systems”) announced the pricing of its previously announced upsized underwritten public offering of 16,393,443 shares of common stock at a public …

    So schlagen sich die Wettbewerber von 3D Systems

    HP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,69 %.

    3D Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die 3D Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3D Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    3D Systems

    -14,17 %
    -11,70 %
    +47,00 %
    +70,63 %
    +85,14 %
    -66,19 %
    -88,11 %
    -75,88 %
    -70,38 %
    ISIN:US88554D2053WKN:888346
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