3D Systems Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 04.06.2026

Die 3D Systems Aktie ist bisher um -15,52 % auf 2,6240€ gefallen. Das sind -0,4820 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der 3D Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,28 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -15,52 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

3D Systems ist ein Pionier im 3D-Druck, bietet industrielle 3D-Drucker, Materialien, Software und On-Demand-Fertigung für Medizin, Luftfahrt, Industrie. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player in einem fragmentierten Markt. Hauptkonkurrenten: Stratasys, EOS, HP, Desktop Metal. USP: breites Technologie-Portfolio, starke Medizinsparte, langjährige Patentbasis.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von 3D Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +70,63 % bestehen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 3D Systems Aktie damit um -11,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von 3D Systems +89,07 % gewonnen.

3D Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,70 % 1 Monat +47,00 % 3 Monate +70,63 % 1 Jahr +85,14 %

Informationen zur 3D Systems Aktie

Stand: 04.06.2026, 13:16 Uhr

Es gibt 147 Mio. 3D Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 393,23 Mio. € wert.

ROCK HILL, S.C., June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Today, 3D Systems Corporation (NYSE: DDD) (“3D Systems”) announced the pricing of its previously announced upsized underwritten public offering of 16,393,443 shares of common stock at a public …

So schlagen sich die Wettbewerber von 3D Systems

HP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,69 %.

3D Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die 3D Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3D Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.