Dell Technologies Registered (C) Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 04.06.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,43 % auf 347,05€. Damit verliert die Aktie -16,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,98 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 347,05€, mit einem Minus von -4,43 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +186,85 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +29,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +97,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dell Technologies Registered (C) auf +226,79 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,33 % 1 Monat +97,76 % 3 Monate +186,85 % 1 Jahr +257,22 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 04.06.2026, 13:21 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,28 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. IBM notiert im Minus, mit -2,24 %. NetApp notiert im Minus, mit -0,82 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -5,76 % HP notiert im Minus, mit -1,69 %.

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Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.