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    So reagiert die Porsche SE auf den Abstieg aus dem Dax

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche SE sieht Dax-Abstieg als technisches Ereignis
    • Indexzugehörigkeit ändert nicht die Unternehmensstärke
    • Indexwechsel zwingt passive Fonds zum Umschichten
    So reagiert die Porsche SE auf den Abstieg aus dem Dax
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW -Dachgesellschaft Porsche SE sieht im nahenden Abstieg aus dem deutschen Leitindex Dax in den Mittelwerteindex MDax primär ein technisch getriebenes Ereignis. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens aus Stuttgart auf Anfrage am Donnerstag mit. "Die Zugehörigkeit zu einem Index verändert nicht die fundamentale Stärke eines Unternehmens und hat keine Auswirkungen auf Geschäftsmodell, Strategie oder Finanzkraft", ergänzte der Sprecher. Die Porsche SE bleibe demnach eines der größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands mit langfristigem Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial.

    Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx hatte am Mittwochabend im schweizerischen Zug mitgeteilt, dass der Baukonzern Hochtief zum 22. Juni die Porsche SE im Dax verdrängt. Der Aufstieg von Hochtief kommt nach Ansicht von Experten nach einem starken Lauf der Aktie in den vergangenen Monaten nicht überraschend. Das Unternehmen profitiert demnach unter anderem vom Boom bei Rechenzentren, von Milliarden-Infrastrukturprogrammen sowie steigenden Verteidigungsausgaben in vielen Ländern.

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    Zuletzt tiefrote Zahlen bei Porsche SE

    Die Aktie der Porsche SE hatte hingegen in den vergangenen Monaten an Wert verloren. Die Holding der Eigentümerfamilien Porsche und Piech hatte im ersten Quartal dieses Jahres wegen einer hohen Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen -Konzern fast eine Milliarde Euro Verlust gemacht.

    Der Sportwagenbauer Porsche AG war bereits im September vergangenen Jahres aus dem Dax abgestiegen, nachdem er knapp drei Jahre zuvor an die Börse gegangen war.

    Veränderungen im Dax sind nichts Ungewöhnliches. Die Deutsche Börse überprüft vierteljährlich die Zusammensetzung. Für den Auf- und Abstieg von Unternehmen ist der Börsenwert der frei gehandelten Aktien entscheidend. Zu welchem Index ein Unternehmen gehört, hat für dessen Geschäft keine konkreten Folgen. Jedoch bringt eine Notierung in der ersten deutschen Börsenliga Prestige und mehr Sichtbarkeit bei internationalen Investoren. Denn der Dax ist das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft.

    Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./rwi/he/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 245,1 auf Tradegate (04. Juni 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,48 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +0,20 %/+45,85 % bedeutet.




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