Goldpreis schießt um +1,21 % hoch – jetzt 4.488,62 USD

+1,21 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,48 % 1 Monat -3,72 % 3 Monate -13,83 % 1 Jahr +32,19 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 4.488,62zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.395,46USD. Heute notiert Gold bei 4.488,62USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.321,95USD wert – ein Zuwachs von +32,19 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Gold-Sentiment: Aufwärts-Optimismus wird bei Goldminen geäußert, doch andere Beiträge betonen Unsicherheit und Kritik an der Diskussion. Eine konkrete 14-Tage-Preisänderung wird nicht genannt. Langfristig gilt Gold als ca. 130% Gewinn in 3 Jahren. Iran-Konflikt-Nachrichten werden als Treiber genannt, eine klare Richtung bleibt offen.