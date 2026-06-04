🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHoneywell International AktievorwärtsNachrichten zu Honeywell International

    Aktie geht an den Start

    297 Aufrufe 297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Quanten-Highflyer? Quantinuum geht an die Börse

    Ein neuer Player in Sachen Quanten geht an die Nasdaq: Quantinuum. Das Unternehmen kann dabei einige vielversprechende Projekte vorweisen ...

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie geht an den Start - Neuer Quanten-Highflyer? Quantinuum geht an die Börse
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Am Donnesrstag geht Quantinuum an die Börse. Das Unternehmen soll bei US-Börsenstart an der Nasdaq gelistet werden.

    Dabei werden 21.052.632 Aktien in einer indikativen Preisspanne von 45–50 US-Dollar angeboten.

    Zusätzlich können die Banken J.P. Morgan und Morgan Stanley noch bis zu rund 3,16 Millionen weitere Aktien verkaufen, falls die Nachfrage hoch ist, als Mehrzuteilungsoption.

    Wenn diese Option vollständig genutzt wird, könnte der Gesamtwert des Unternehmens bei etwa 12,7 Milliarden US-Dollar liegen. Das wäre etwas mehr als die Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen noch im November 2025 bei einer Series-B-Finanzierungsrunde hatte.

    Das Unternehmen, das 2021 aus dem Zusammenschluss von Honeywell Quantum Solutions und Cambridge Quantum hervorging, entwickelt Full-Stack-Lösungen aus Quantenhardware und -software zur Integration in hybride Rechenumgebungen, die klassische Prozessoren (CPUs), GPU-basierte Edge-Computing-Systeme und Quantenprozessoren (QCUs) kombinieren.

    Quantinuum betont, dass die eigene QCCD-Architektur (Quantum Charge-Coupled Device) – erstmals in den frühen 2000er-Jahren eingeführt – branchenweit die höchste Genauigkeit aufweise, mit einer durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gate-Fidelity von 99,921 Prozent. QCCD Architektur gilt dabei als zentrales technisches Fundament des Systems.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Das aktuelle Quantensystem "Helios" ist in der Lage, 48 logische Qubits bereitzustellen. Zukünftige Systeme sollen diese Kapazität deutlich erweitern: "Sol"(geplanter Start 2027) soll 100 logische Qubits erreichen, während "Apollo" (geplant für 2029) in den Bereich von mehreren Hundert Qubits vorstoßen soll.

    Honeywell diente dabei bisher als Testumgebung und Lieferkettenpartner und hat signalisiert, auch nach dem IPO weiterhin Kunde und Partner zu bleiben. Quantinuum richtet sich mit seinen Produkten an Kunden aus Pharma, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen, Regierungssektor und Industrie.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Honeywell International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 194,2EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie geht an den Start Neuer Quanten-Highflyer? Quantinuum geht an die Börse Ein neuer Player in Sachen Quanten geht an die Nasdaq: Quantinuum. Das Unternehmen kann dabei einige vielversprechende Projekte vorweisen ...
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     