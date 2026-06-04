Neuer Quanten-Highflyer? Quantinuum geht an die Börse

Zusätzlich können die Banken J.P. Morgan und Morgan Stanley noch bis zu rund 3,16 Millionen weitere Aktien verkaufen, falls die Nachfrage hoch ist, als Mehrzuteilungsoption.

Dabei werden 21.052.632 Aktien in einer indikativen Preisspanne von 45–50 US-Dollar angeboten.

Am Donnesrstag geht Quantinuum an die Börse. Das Unternehmen soll bei US-Börsenstart an der Nasdaq gelistet werden.

Wenn diese Option vollständig genutzt wird, könnte der Gesamtwert des Unternehmens bei etwa 12,7 Milliarden US-Dollar liegen. Das wäre etwas mehr als die Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen noch im November 2025 bei einer Series-B-Finanzierungsrunde hatte.

Das Unternehmen, das 2021 aus dem Zusammenschluss von Honeywell Quantum Solutions und Cambridge Quantum hervorging, entwickelt Full-Stack-Lösungen aus Quantenhardware und -software zur Integration in hybride Rechenumgebungen, die klassische Prozessoren (CPUs), GPU-basierte Edge-Computing-Systeme und Quantenprozessoren (QCUs) kombinieren.

Quantinuum betont, dass die eigene QCCD-Architektur (Quantum Charge-Coupled Device) – erstmals in den frühen 2000er-Jahren eingeführt – branchenweit die höchste Genauigkeit aufweise, mit einer durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gate-Fidelity von 99,921 Prozent. QCCD Architektur gilt dabei als zentrales technisches Fundament des Systems.

Das aktuelle Quantensystem "Helios" ist in der Lage, 48 logische Qubits bereitzustellen. Zukünftige Systeme sollen diese Kapazität deutlich erweitern: "Sol"(geplanter Start 2027) soll 100 logische Qubits erreichen, während "Apollo" (geplant für 2029) in den Bereich von mehreren Hundert Qubits vorstoßen soll.

Honeywell diente dabei bisher als Testumgebung und Lieferkettenpartner und hat signalisiert, auch nach dem IPO weiterhin Kunde und Partner zu bleiben. Quantinuum richtet sich mit seinen Produkten an Kunden aus Pharma, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen, Regierungssektor und Industrie.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Honeywell International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 194,2EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.