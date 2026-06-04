Quantinuum gibt den Ausgabepreis für den aufgestockten Börsengang bekannt

Die Stammaktien der Klasse A werden voraussichtlich am 4. Juni 2026 unter dem Tickersymbol „QNT" am Nasdaq Global Market gehandelt. Das Emissionsangebot wird voraussichtlich am 5. Juni 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

BROOMFIELD, Colorado, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. („Quantinuum") gab heute die Preisgestaltung für den aufgestockten Börsengang von 28.000.000 Stammaktien der Klasse A zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 60,00 US-Dollar pro Aktie bekannt. Quantinuum hat den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu weiteren 4.200.000 Stammaktien der Klasse A eingeräumt, um Mehrzuteilungen zum Erstemissionspreis abzudecken, abzüglich Emissionsrabatten und Provisionen.

J.P. Morgan und Morgan Stanley (in alphabetischer Reihenfolge) fungieren als gemeinsame federführende aktive Bookrunner für das Emissionsgeschäft; Jefferies und Evercore ISI fungieren ebenfalls als aktive Bookrunner; BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Société Générale und TD Cowen fungieren als gemeinsame Bookrunner; und Craig-Hallum sowie Rosenblatt fungieren als Co-Manager für das Emissionsgeschäft.

Ein Registrierungsantrag im Zusammenhang mit diesem Emissionsangebot wurde am 3. Juni 2026 von der Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt. Das Angebot wird nur mittels eines Prospekts zur Verfügung gestellt. Exemplare des Prospekts sind, sofern verfügbar, erhältlich bei: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com und postsalemanualrequests@broadridge.com; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2. Stock, New York, New York 10014, z. Hd.: Prospectus Department oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; Jefferies LLC, z. Hd.: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail an Prospectus_Department@Jefferies.com; oder Evercore Group L.L.C., z. Hd.: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35. Etage, New York, New York 10055, telefonisch unter 888-474-0200 oder per E-Mail an ecm.prospectus@evercore.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar; zudem dürfen diese Wertpapiere in keinem Bundesstaat oder Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder Rechtsgebiets unzulässig wäre.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis der bewährten QCCD-Architektur kommerziell eingeführt, die es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um zum 31. Dezember 2025 die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte auf der Grundlage der durchschnittlichen Gattertreue bei Zwei-Qubit-Gattern zu erreichen. Quantinuum arbeitet aktiv mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie dem öffentlichen Sektor und der Industrie zusammen. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und unterhält weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur.

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