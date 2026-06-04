Palantir Aktie überzeugt mit Kursplus - 04.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Mit einer Performance von +3,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Palantir Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 125,32€, mit einem Plus von +3,22 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Palantir Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,77 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Rückgang von -21,10 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,22 % geändert.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,95 % 1 Monat -2,64 % 3 Monate -2,77 % 1 Jahr +3,90 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 04.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 287,01 Mrd.EUR € wert.

McCarthy Building Companies Inc., one of America’s oldest privately held national construction companies, and Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), a global leader in artificial intelligence and data platforms, today announced a multi-year, …

GNP Seguros (Grupo Nacional Provincial) and Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) today announced a multi-year, multi-million dollar enterprise expansion agreement. GNP Seguros is one of Mexico’s oldest insurers and stands today as the largest …

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) today announced a multi-tiered partnership with Google Cloud, enabling first-class integrations across Google Cloud platforms and making Palantir available on Google Cloud Marketplace. As part of this …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,02 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +0,72 %.

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Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.