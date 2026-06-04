Börsen Update
Börsen Update Europa - 04.06. - CAC 40 stark +1,25 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.943,55 PKT und steigt um +0,87 %.
Top-Werte: SAP +4,90 %, Scout24 +4,07 %, Airbus +3,90 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,44 %, RWE -0,88 %, Siemens -0,64 %
Der MDAX steht bei 32.821,55 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: Nemetschek +6,29 %, PUMA +5,33 %, Deutsche Lufthansa +2,82 %
Flop-Werte: Evonik Industries -5,65 %, Schaeffler -4,68 %, AIXTRON -4,59 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.177,55 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Nemetschek +6,29 %, ATOSS Software +5,05 %, SAP +4,90 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -4,96 %, AIXTRON -4,59 %, Infineon Technologies -4,44 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:57) bei 6.081,53 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: SAP +4,90 %, Wolters Kluwer +4,68 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +4,04 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,44 %, ASML Holding -2,28 %, ENI -1,80 %
Der ATX steht aktuell (13:59:38) bei 6.113,48 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: voestalpine +2,62 %, PORR +2,01 %, BAWAG Group +2,01 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,39 %, OMV -1,68 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,73 %
Der SMI bewegt sich bei 13.340,94 PKT und steigt um +1,01 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +3,57 %, Partners Group Holding +2,93 %, Geberit +2,93 %
Flop-Werte: ABB -1,08 %, Logitech International -0,73 %, UBS Group -0,43 %
Der CAC 40 steht bei 8.241,00 PKT und gewinnt bisher +1,25 %.
Top-Werte: Dassault Systemes +5,61 %, Capgemini +5,60 %, Kering +4,71 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -5,83 %, ArcelorMittal -1,14 %, Schneider Electric -1,08 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:19:27) bei 3.131,62 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Getinge (B) +2,56 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +2,17 %, AstraZeneca +2,16 %
Flop-Werte: ABB -1,08 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,37 %, SSAB Registered (A) +0,73 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.840,00 PKT und fällt um -0,51 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +2,22 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,50 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,89 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,05 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,47 %, Jumbo 0,00 %
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