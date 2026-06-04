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    Quantinuum kündigt Ausgabepreis für erweiterten Börsengang an

    Quantinuum startet an der Nasdaq durch: Ein führender Quantencomputing-Pionier bringt Millionen A-Stammaktien unter dem Ticker „QNT“ an den Markt.

    Quantinuum kündigt Ausgabepreis für erweiterten Börsengang an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • 28.000.000 Stammaktien der Klasse A zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 60,00 US-Dollar je Aktie.
    • Quantinuum gewährte den Konsortialbanken eine 30‑tägige Mehrzuteilungsoption für bis zu 4.200.000 zusätzliche Stammaktien (zum Emissionspreis abzüglich Rabatten/Provisionen).
    • Die Aktien sollen voraussichtlich ab dem 4. Juni 2026 unter dem Tickersymbol „QNT" am Nasdaq Global Market gehandelt werden; der Abschluss des Emissionsangebots ist für den 5. Juni 2026 geplant (vorbehaltlich üblicher Bedingungen).
    • J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame federführende aktive Bookrunner; weitere aktive Bookrunner sind Jefferies und Evercore ISI; zusätzliche Bookrunner/Co-Manager umfassen BofA Securities, UBS, Cantor, Mizuho, Needham, Société Générale, TD Cowen, Craig‑Hallum und Rosenblatt.
    • Die Registrierungsunterlage wurde von der US‑SEC am 3. Juni 2026 für wirksam erklärt; das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts und diese Mitteilung ist kein Verkaufsangebot.
    • Quantinuum ist ein führendes Quantencomputing‑Unternehmen mit Full‑Stack‑Plattform und QCCD‑Architektur; es meldet die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte bei Zwei‑Qubit‑Gattern (Stand 31.12.2025) und hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, mit weiteren Standorten weltweit.



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