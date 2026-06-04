Tiger Gold durchteuft 98 m mit 0,9 g/t Au einschließlich 26,7 m mit 1,6 g/t Au in Tesorito

Vancouver, British Columbia (4. Juni 2026) / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR) (FWB: D150) (OTCQB: TGRGF) („Tiger“ oder das „Unternehmen“) freut sich, Analyseergebnisse aus seinem derzeit laufenden Diamantbohrprogramm in seinem Goldprojekt Quinchía in Kolumbiens ertragsreichem Goldgürtel Mid-Cauca zu berichten. Tiger führte mehr als 11.350 Bohrmeter in mehr als 35 Bohrlöchern im Rahmen seines größeren 20.000-Meter-Bohrprogramms im Projekt aus. Das Programm hat drei Diamantbohranlagen im Einsatz, einschließlich einer Bohranlage in Tesorito und zweier Bohranlagen in Ceibal.

Highlights:

TSDH-86 durchteufte 98 m mit 0,9 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m und endete in Mineralisierung einschließlich 26,7 m mit 1,6 g/t Au

TSDH-85 durchteufte 205,5 m mit 0,5 g/t Au ab einer Tiefe von 184 m einschließlich 8 m mit 1,7 g/t Au einschließlich 10 m mit 1,2 g/t Au

TSDH-84 durchteufte 127,4 m mit 0,5 g/t Au ab einer Tiefe von 2,6 m

TSDH-83 durchteufte 42 m mit 0,5 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m

QDQDH-26 ergab 254 m mit 0,4 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m und vervollständigte Tigers erstes Bohrprogramm mit drei Bohrlöchern in Dos Quebradas

Weitere Ergebnisse aus den Bohrlöchern in Tesorito und Ceibal stehen noch aus.

Robert Vallis, President & CEO, kommentierte: „Unser Team arbeitet weiterhin an mehreren Fronten im Projekt Quinchía. In Tesorito definieren die Bohrungen weiterhin ein großes, zusammenhängendes, von Gold dominiertes Porphyrsystem. Die Ergebnisse werden eine Aktualisierung der Mineralressource zum Jahresende unterstützen, die auf die Umwandlung eines bedeutenden Teils der derzeitigen Ressource in eine angedeutete Ressource ausgerichtet ist und Informationen für die nächste Phase der technischen Studien im Jahr 2027 liefern wird.“

Die in dieser Pressemitteilung berichteten Ergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst. Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen das Bohrloch Tesorito und Querschnitte durch die Standorte. Abbildungen 5 und 6 zeigen das Bohrloch Dos Quebradas und Querschnitte durch die Standorte. Abbildung 7 ist eine Regionalkarte des Goldprojekts Quinchía Gold.

TSDH-85 vervollständigt eine Abschnittslinie mit sechs Bohrlöchern mit 205,5 m mit 0,5 g/t Au

TSDH-85 durchteufte 205,5 m mit 0,5 g/t Au ab einer Tiefe von 184 m, einschließlich 8 m mit 1,7 g/t Au und 10 m mit 1,2 g/t Au, wie in Tabelle 1 dargestellt. TSDH-85 ist ein Infill-Bohrloch im nordwestlichen Teil einer Abschnittslinie, die auch TSDH-72, TSDH-73, TSDH-74, TSDH-75 und TSDH-79 enthält (Abbildung 2). Die Mineralisierung ist in Porphyr-Andesit mit Diorit-Intrusionen in Verbindung mit magmatischen Brekzien eingebettet. Aufzeichnungen identifizierten weitverbreitete Chlorit-Serizit-Alterierung über vereinzelter Kali-Alterierung, zusammen mit zahlreichen Quarzadern des Typs B, Adern des Typs D und vereinzelt chalkopyrit- und molybdänhaltigen Adern, in Übereinstimmung mit einer mineralisierten Porphyrumgebung. Der Mineralisierungsabschnitt setzt sich zu einem Basalkontakt nahe dem Bohrlochende fort.

Die früheren, in Abbildung 2 dargestellten Ergebnisse wurden am 18. Februar und 16. April 2026 berichtet. Zusammen umreißen diese sechs Bohrlöcher einen mächtigen Mineralisierungsabschnitt durch diesen Teil des Vorkommens Tesorito und liefern nützliche Kontrollen für künftige Ressourcenmodellierung.

TSDH-86 durchteuft 98 m mit 0,9 g/t Au nahe den Rändern der Konzeptgrube

TSDH-86 wurde zur Prüfung der oberflächennahen Goldmineralisierung entlang des nordöstlichen Randes der derzeitigen Konzeptgrube der Mineralressource ausgeführt (Abbildung 4). Das Bohrloch durchteufte 98 m mit 0,9 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m, einschließlich 26,7 m mit 1,6 g/t Au ab einer Tiefe von 3,3 m, und endete in Mineralisierung in einer Tiefe von 100 m am Ende des Bohrlochs, wie in Tabelle 1 dargestellt.

Die Mineralisierung ist hauptsächlich in Einheiten frühen Diorits und Porphyr-Andesit-Einheiten mit Kali-Alterierung und zahlreichen Adern des B-Typs und vereinzelt Adern des M- und D-Typs eingebettet. Aufzeichnungen identifizierten auch chalkopyrit- und molybdänhaltige Adern und Frakturen, wodurch die Interpretation eines großen, von Gold dominierten hydrothermalen Porphyrsystems unterstützt wird. Der oberflächennahe hochgradigere Abschnitt entwickelte sich in supergen alteriertem Saprolit und kann zum Teil auf supergene Anreicherung hinweisen. Derartige oberflächennahe Gehalte sind nicht unbedingt repräsentativ für die Primärmineralisierung in der Tiefe.

TSDH-86 ist das erste aus dieser Abschnittslinie berichtete Bohrloch und liegt am südöstlichen Ende. Drei weitere Bohrlöcher, TSDH-87, TSDH-88 und TSDH-89, wurden nordwestlich entlang der gleichen Linie ausgeführt. Die Spuren dieser Bohrlöcher sind in Abbildung 4 dargestellt.

TSDH-84 und TSDH-83 Infill- und Erweiterungsbohrungen ergeben 127,4 m mit 0,5 g/t Au

TSDH-84 wurde als Infill-Bohrloch an der Abschnittslinie, die auch TSDH-67 enthält, ausgeführt. TSDH-83 wurde zur Prüfung des Randes des Vorkommens entlang dieser Linie ausgeführt (Abbildung 3). TSDH-83 ersetzt TSDH-82, das in einem Kragen in der Nähe angelegt war, jedoch aufgrund von Bohrproblemen in einer Tiefe von 26,1 m aufgegeben wurde.

TSDH-84 durchteufte 127,4 m mit 0,5 g/t Au ab einer Tiefe von 2,6 m, eingebettet in mehrere Diorit-Phasen und Intrusiv-Brekzien mit starker Kali-Alterierung, zahlreichen Quarz-Feldspatadern des B-Typs und vereinzelter Chalkopyrit- und Molybdänmineralisierung. Magmatische Brekzien und Porphyr-Adersysteme könnten auf die Nähe eines potenziell oberflächennahen ertragsreichen Intrusivzentrums hinweisen. Weiter südöstlich durchteufte TSDH-83 42 m mit 0,5 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m, mit oberflächennaher Mineralisierung in Saprolit. Das Bohrloch durchdrang sodann Porphyr-Andesit und eine Intrusion frühen Diorits mit Porphyradern, bevor es den Kontakt mit der Verwerfung Marmato erreichte und in eine Sedimentsequenz eindrang. Beide Abschnitte sind in Tabelle 1 beschrieben.

Die früheren, in Abbildung 3 dargestellten Ergebnisse für TSDH-67 wurden am 20. Januar 2026 berichtet. Zusammen umreißen diese drei Bohrlöcher einen mächtigen Mineralisierungsabschnitt durch diesen Teil des Vorkommens Tesorito, liefern nützliche Kontrollen für künftige Ressourcenmodellierung und verbessern das geologische Verständnis des Porphyrsystems.

Tiger führte mehr als 6.625 Bohrmeter in 26 Bohrlöchern in Tesorito aus. Tiger plant etwa bis zu 5.360 weitere Bohrmeter im Rahmen eines zusätzlichen Infill-, Lücken- und Erweiterungsbohrprogramms in Tesorito, das auf die Aufwertung eines bedeutenden Anteils der derzeitigen vermuteten Mineralressource in die Kategorie „Angedeutet“ abzielt.

QDQDH-26 ergibt 254 m mit 0,4 g/t Au in Dos Quebradas

Im Projekt Dos Quebradas schließt QDQDH-26 die Berichterstattung der Ergebnisse aus dem ersten, drei Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms des Unternehmens ab. Ergebnisse aus QDQDH-25 und QDQDH-27 wurden am 21. April 2026 berichtet. QDQDH-26 wurde bis in eine Tiefe von 343,1 m gebohrt und durchteufte 254 m mit 0,4 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m, wie in Tabelle 1 beschrieben.

QDQDH-26 wurde in einem Kragen in einer Sequenz aus intermineralen magmatischen Brekzien und frühem Diorit in den oberen ungefähr 66 Metern ausgeführt, bevor es in eine mächtige Basalsequenz eindrang, die von weiteren Abschnitten magmatischer Brekzien, und, unter ungefähr 224 m, intramineralen Diorits durchschnitten wurde. Die Goldmineralisierung im berichteten Abschnitt ist mit Phasen magmatischer Brekzien und Diorits, zusammen mit Quarz-Magnetit-Adern und Adern des B-Typs verbunden. Das Muttergestein weist ein Rahmenwerk aus Porphyralterierung auf, dominiert von Chlorit-Serizit-Alterierung mit vereinzelt erhaltenen früheren Biotin-Magnetit-Strukturen, in Übereinstimmung mit dem Porphyr-Rahmenwerk, das in der Pressemitteilung von Tiger vom 21. April 2026 beschrieben wurde.

QDQDH-26 liegt auf der gleichen Abschnittslinie wie QDQDH-27 (Abbildung 6), das 282,45 m mit 0,6 g/t Au ab einer Tiefe von 18 m, einschließlich 32 m mit 1,3 g/t Au und 21,23 m mit 1,6 g/t Au, ergab. Zusammen deuten die beiden Bohrlöcher darauf hin, dass die Goldmineralisierung in Dos Quebradas im gesamten Abschnitt entwickelt ist, wobei sich die Gehalte unterscheiden. Tiger führte 1.274,65 Bohrmeter in 3 Bohrlöchern in Dos Quebradas aus. Abbildung 6 stellt eine aktualisierte Interpretation unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus QDQDH-26 dar.

Mineralressourcen und technischer Bericht

Ein Bericht mit dem Titel „Quinchía Gold Project NI 43-101 Technical Report & Preliminary Economic Assessment, Department of Risaralda, Colombia” (Stichtag 18. September 2025) (der „technische Bericht“) wurde am 10. Dezember 2025 auf SEDAR+ eingereicht. Der technische Bericht stützt zudem die Offenlegung von Mineralressourcenschätzungen für die Lagerstätten Miraflores und Tesorito mit Stichtag 31. Juli 2025. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

Probenahme, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit Diamantbohrkernen mit HQ- und NQ-Durchmesser durchgeführt. Die Bohrkerne werden von einem Geologen des Unternehmens protokolliert, fotografiert, halbiert und in der Kernanlage des Unternehmens in Quinchía, Kolumbien, unter Aufsicht eines Geologen beprobt. Eine Hälfte des Kerns wird verpackt und zur Probenvorbereitung an das Labor von ALS in Medellín geschickt, während Teilproben zur Analyse an die Labore von ALS in Lima (Peru) oder North Vancouver, British Columbia, weitergeleitet werden. Die verbleibende Hälfte des Kerns (oder ein Viertel des Kerns, falls eine Kern-Doppelprobe entnommen wurde) wird vor Ort als Referenzprobe aufbewahrt. Die Labore von ALS in Medellín, Lima und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und vom Unternehmen unabhängig. Alle Proben werden mittels 50-g-Feuerprobe mit AAS-Abschluss (Au-AA26) auf Gold analysiert. Die Proben werden außerdem nach einer Vier-Säuren-Aufschlussmethode (ME-MS61L) mittels ICP-AES und ICP-MS auf 48 Elemente untersucht. Gegebenenfalls werden hochgradige und über dem Grenzwert liegende Proben mit einer geeigneten Technik erneut analysiert. Zusätzlich zu den QA/QC-Verfahren des Labors werden zertifizierte Referenzmaterialien, grobkörnige Blindproben und Viertelkern-Duplikate in den Probenstrom eingefügt, um die analytische Leistung zu überwachen. Abgesehen von den in dieser Pressemitteilung genannten Punkten, traten im Rahmen des Programms keine nennenswerten Probleme bei der Kernentnahme oder beim Bohren auf, die nicht bereits gemeldet wurden. Die Bohrlochkoordinaten sind vorläufig und wurden vor Ort mit einem GPS-Handgerät erfasst, wobei die Höhenangaben auf einer 2025 durchgeführten luftgestützten LiDAR-Vermessung basieren. Der Bohrkern wurde ausgerichtet, und in regelmäßigen Abständen wurden Messungen zur Bohrlochausrichtung durchgeführt. Es werden nur Ergebnisse veröffentlicht, die Tigers QA/QC-Protokollen entsprechen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die entsprechenden wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jeremy Link, M.Eng., P.Eng., Vice President, Corporate Development von Tiger, und César García, M.Sc., FAusIMM, Explorationsmanager des Unternehmens in Kolumbien, die beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Definition der Canadian Securities Administrators gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (“NI 43-101”) sind, geprüft und genehmigt. Weder Herr Link noch Herr García sind unabhängig vom Unternehmen. Die Bohrprogramme in Tesorito werden von Herrn Link, Herrn García und Ivor W. O. Jones, M.Sc., FAusIMM, P.Geo., von Aurum Consulting konzipiert, der als qualifizierter Sachverständiger gilt und vom Unternehmen unabhängig ist. Die Explorationsprogramme im Goldprojekt Quinchía werden von Herrn García geleitet und beaufsichtigt.

Über Tiger Gold Corp.

Tiger ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Minenerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seines Vorzeigeprojekts, des Goldprojekts Quinchía, gerichtet ist. Quinchía ist ein mehrere Millionen Unzen schweres Goldprojekt im ertragreichen Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens, für das Tiger eine Option zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung hält. Tiger wird von einem multidisziplinären Team aus Explorationsgeologen, Minenbau-Experten, Ingenieuren, Metallurgen, ESG-Spezialisten und Fachleuten für Unternehmensfinanzierung geleitet, das nachweisliche Erfolge bei der Exploration, der Projektentwicklung und der Inbetriebnahme von Minen bei weltweit anerkannten Bergbauunternehmen wie AngloGold Ashanti, Barrick Mining, Yamana Gold, Detour Gold, NewGold, Pretium Resources und anderen vorweisen kann.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Robert Vallis

President, CEO & Direktor

Kin Communications

Investor Relations

+1 (604) 684-6730

tigr@kincommunications.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „erwartungsgemäß“, „schätzt“, „budgetiert“, „geplant“, „prognostiziert“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „legt nahe“, „vorläufig“, „zuversichtlich“, „interpretiert“, „zielt ab“, „strebt an“, „nimmt an“ oder „nimmt nicht an“ oder „glaubt“ bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen (die sich als unrichtig erweisen können) und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tiger wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen von Tiger; Explorationsergebnisse, geologische Interpretationen, potenzielle Mineralisierungen, potenzielle Porphyr-Plugs, potenzielle Feeder-Zonen und potenzielle Porphyr-Zentren, potenzielle Indikatoren oder Vektoren für ein ursächliches Porphyr-System, seitliche Ausdehnungen, mineralisierte Offsets, die potenziellen Auswirkungen einer supergenen Anreicherung auf oberflächennahe Gehalte sowie das Potenzial zur Erweiterung der Mineralisierung, zur Verbesserung des Gehalts oder zur Erhöhung der Zuverlässigkeit der Mineralressourcenkategorie, unter anderem durch Infill-, Erweiterungs-, Anschluss-, Definitions- und Step-out-Bohrungen; Tigers Pläne zur Durchführung und zum Abschluss seiner im technischen Bericht 2025 detailliert beschriebenen Explorationsprogramme der Phasen 1 und 2, einschließlich des voraussichtlichen Zeitplans, des Beginns, des Abschlusses und der Ergebnisse der Bohrprogramme (einschließlich ausstehender oder laufender Bohrungen und Untersuchungsergebnisse), geplanter Feldprogramme, künftiger technischer Studien (einschließlich vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, vorläufiger Machbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien) sowie aktualisierter Mineralressourcenschätzungen, einschließlich der Umstufung von Teilen der vermuteten Mineralressourcen in die Kategorie angedeutet oder höher; Explorations- und Projektentwicklungspläne für das Goldprojekt Quinchía und in der Region, einschließlich der Fähigkeit, Explorationsziele und Bohrziele zu erschließen sowie Mineralressourcen oder Mineralreserven zu definieren; die Etablierung von für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit lokalen und indigenen Gemeinschaften; den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme; sowie Schätzungen der Marktbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und anderer Ausrüstung, Auftragnehmern und Materialien, den fortgesetzten Zugang zum Standort, den Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Unterstützung der Gemeinden und Interessengruppen aufrechtzuerhalten; dass Bohrungen, Probenahmen, Analysen, die Datenerfassung, geologische Modellierung und die Schätzung von Mineralressourcen sowie technische Studien (einschließlich vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, vorläufiger Machbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien) gemäß den derzeit erwarteten Zeitplänen beginnen und abgeschlossen werden; dass das Unternehmen Zugang zu den erforderlichen Finanzmitteln hat, um technische Studien und das Projekt voranzutreiben; und dass die Explorations- und Bohrergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Goldprojekts Quinchía, das naturgemäß vorläufigen Charakter hat und vermutete Mineralressourcen umfasst, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und für die keine Gewissheit besteht, dass die beschriebenen wirtschaftlichen Aspekte oder Ergebnisse realisiert werden. Die Wirtschaftlichkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ist nicht nachgewiesen. Alle Verweise auf nahegelegene Projekte, Konzessionsgebiete, Vorkommen oder Minen dienen lediglich der Veranschaulichung des regionalen Kontexts, und die Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung im Goldprojekt Quinchía.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, potenziell wirtschaftliche Mineralisierungsabschnitte zu durchschneiden oder Mineralressourcen oder Mineralreserven zu identifizieren; Unsicherheiten hinsichtlich der geologischen Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung, unter anderem aufgrund geologischer Komplexität, unzureichender Bohrdaten oder unvollständiger, ungenauer oder unzureichender historischer Bohrdaten, die möglicherweise keine wirtschaftlich tragfähigen Ergebnisse liefern; Verzögerungen bei, Kürzungen von oder die Unfähigkeit, Bohr- oder Feldprogramme, Probenahmen, Analysen, Datenvalidierung, Datenverifizierung, geologische Modellierung, technische Studien oder Schätzungen von Mineralressourcen oder Mineralreserven abzuschließen oder voranzutreiben, auch innerhalb der vorgesehenen Zeitrahmen; Risiken, dass das Unternehmen die Mindestausgabenanforderungen oder andere Arbeitsverpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsvereinbarungen (einschließlich Options- oder Earn-in-Vereinbarungen) nicht erfüllt, was die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, seine Beteiligung an dem Projekt aufrechtzuerhalten oder zu erwerben; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen; sowie Änderungen der staatlichen Regulierung von Explorations- und Bergbaubetrieben; politische Risiken und soziale Unruhen; die Unfähigkeit, Konsultations- oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen oder konstruktive Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften aufrechtzuerhalten; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der künftig benötigten Finanzierung; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen und Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich Gold und Dieselkraftstoff; sowie die sonstigen Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind.

Tiger geht zwar davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Einschätzung führen können, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzung von Tiger zu einem Zeitpunkt herangezogen werden, der nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt. Obwohl Tiger versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die oben genannten Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Tiger auswirken können. Weitere Faktoren sind unter „Risk Factors“ in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Tiger aufgeführt, darunter in der Notierungserklärung und anderen Dokumenten, die unter dem Profil von Tiger auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Tiger übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Tabelle 1: Analyseergebnisse

Bohrloch-Nr. Von Bis Abschnitt Wahre Mächtigkeit Au Ag Cu Mo (m) (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (ppm) TSDH-83 2 44 42 36 0,5 1,0 0,09 43 TSDH-84 2,6 130 127,4 110 0,5 0,6 0,05 18 TSDH-85 184 389,5 205,5 177 0,5 0,8 0,07 67 einschl. 242 250 8 7,5 1,7 1,6 0,11 107 einschl. 292 302 10 9,4 1,2 1,2 0,14 141 TSDH-86 2 100 98 85 0,9 0,8 0,06 22 einschl. 3,3 30 26,7 23 1,6 1,3 0,05 14 QDQDH-26 2 256 254 unbekannt 0,4 0,6 0,04 31

Alle zusammengesetzten Abschnitte werden über eine Mindestbohrlänge von 10 m bei einem minimalen längengewichteten Gehalt von 0,2 g/t Au angegeben, wobei eine interne Verwässerung von bis zu 10 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist. Die Analyseergebnisse wurden nicht gedeckelt. Alle angegebenen Abschnitte beziehen sich auf Bohrkernlängen. Die Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit für Tesorito basieren auf der aktuellen Interpretation des Unternehmens. Die tatsächlichen Mächtigkeiten bei Dos Quebradas sind nicht bekannt. Höhergradige Abschnitte, sofern vorhanden, werden als Abschnitte mit einer Mindestlänge von 5 m und einem längengewichteten Mindestgehalt von 1 g/t Au gemeldet, wobei eine interne Verwässerung von bis zu 5 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist. Die Analyseergebnisse wurden nicht gedeckelt.

Tabelle 2: Angaben zu den Bohransatzpunkten (EPSG:32618)

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhe Länge Azimut Neigung (m) (m) (m ü. d. M.) (m) (°) (°) TSDH-83 423,900 584,425 1.242 95,3 N129° -60 TSDH-84 423,840 584,455 1.255 180,3 N131° -60 TSDH-85 423,535 584,505 1.327 402 N125° -60 TSDH-86 423,875 584,505 1.253 100 N128° -60 QDQDH-26 421,275 586,940 1.567 343,1 N085° -60

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Abbildung 1: Bohrkragen Tesorito und Karte der Standorte in dem Abschnitt

Abbildung 2: Tesorito Abschnitt A-A’ (Richtung N038°)

Abbildung 3: Tesorito Abschnitt B-B’ (Richtung N040°)

Abbildung 4: Tesorito Abschnitt C-C’ (Richtung N040°)

Abbildung 5: Bohrkragen Dos Quebradas Drillhole Collar und Karte der Standorte in dem Abschnitt

Abbildung 6: Dos Quebradas Abschnitt A-A’ (Richtung N006°)

Abbildung 7: Goldprojekt Quinchía Vorkommen und Schürfstellen

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Tiger Gold deutliche Unterbewertung versus Peers ? Tiger Gold -4,43 % Aktie 3 Aufrufe heute Minusbauer 02.06.26, 14:21

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.