🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Anleger sind alarmiert

    497 Aufrufe 497 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis erreicht Wendepunkt: Warum sich bei Brent-Öl ein Preisbeben ankündigt 

    Steigt Brent-Öl noch einmal in Richtung 115 US-Dollar oder war die jüngste Erholung nur ein letztes Aufbäumen, ehe der Ölpreis in den Keller rauschen wird? Anleger sind ob der brisanten Situation alarmiert.

    Für Sie zusammengefasst
    Anleger sind alarmiert - Ölpreis erreicht Wendepunkt: Warum sich bei Brent-Öl ein Preisbeben ankündigt 
    Foto: adobe.stock.com

    Ölpreisentwicklung aktuell – Der Druck im Kessel steigt gewaltig

    In den letzten Wochen war am Ölmarkt ein munteres Auf und Ab zu beobachten. Jede Zuspitzung der Situation im Nahen Osten jagte die Ölpreise hoch. Zwischenzeitlich notierten Brent-Öl und WTI-Öl dreistellig. Gleichzeitig sorgte jede (vermeintliche) Entspannung für deutliche Preisrückgänge bei Öl. Im Chart von Brent-Öl manifestiert sich die Situation in einer volatilen Seitwärtsbewegung in den Grenzen 115 US-Dollar bis 90 US-Dollar. Durch das dynamische Auf und Ab steigt der Druck im Kessel gewaltig – wehe, eine der Begrenzungen gibt jetzt nach. 

    In den nächsten Tagen könnte die untere Begrenzung der Range – also der Preisbereich von 90+ US-Dollar – verstärkt in den Fokus und so unter Druck geraten. 

    Spread zwischen Brent-Öl und WTI-Öl verringert sich

    Die Entwicklungen im Iran-Krieg führten in den letzten Wochen zu mitunter dramatischen Spreads zwischen Brent-Öl und WTI-Öl. So war Brent-Öl aufgrund von Risikoaufschlägen zeitweise um weit mehr als 10 US-Dollar teurer – normal sind 2 bis 4 US-Dollar. Zuletzt glichen sich die Ölpreise einander wieder an. Der Spread erreicht aktuell wieder „Normalniveau“. Nun könnte man an dieser Stelle natürlich argumentieren, dass die Risikoprämie bei Brent-Öl schwindet und der Markt trotz aller Rückschläge auf eine Entspannung setzt. Das würde in das Szenario einer anhaltenden Preiskorrektur bei Brent-Öl passen. Doch der Wind könnte auch aus einer ganz anderen Ecke wehen. WTI-Öl weist derzeit ein starkes Momentum auf, das nicht zuletzt durch deutlich sinkende US-Rohöllagerbestände getrieben ist. 

    Barrick Mining-Aktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Barrick Mining-Aktie im Wert von 50 Euro!


    US-Rohöllagerbestände sinken deutlich

    Die aktuellen Daten zur Entwicklung der US-Rohöllagerbestände in der Woche zum 29. Mai stützen die Theorie des „WTI-Momentums“. Die Bestände sanken in der Berichtswoche um satte 8,0 Mio. Barrel auf nunmehr 433,7 Mio. Barrel. Damit liegen die Bestände mittlerweile 3 Prozent unter dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt. Zum Vergleich: Zum Zeitpunkt der letzten Betrachtung vor zwei Wochen lagen die Bestände nur 2 Prozent unter dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt.

    Ölpreis Prognose - Warum sich bei Brent-Öl ein Preisbeben ankündigt

    Ölmarkt und Pulverfass ist in diesen Tagen ein vielbemühter Vergleich. Auch wenn er etwas abgedroschen klingen mag, trifft er im Kern zu. Die Lage ist von enormer Nervosität geprägt. Jederzeit muss mit dynamischen Preisbewegungen gerechnet werden. Und das nächste Preisbeben kündigt sich bereits an – Sollte Brent-Öl über eine der beiden genannten Begrenzungen die seit Wochen intakte Handelsspanne verlassen, könnte das gewaltige Bewegungen provozieren. Aktuell steht die untere Begrenzung im Bereich von 90 US-Dollar im Fokus. Sollte es darunter gehen, könnte es für den Ölpreis rasch auf 80 US-Dollar oder gar 70 US-Dollar gehen. Allerdings hat die jüngere Vergangenheit gelehrt, dass das Eskalationspotenzial im Nahen Osten jederzeit aktiviert werden kann, sodass selbst eine Bewegung auf 150 US-Dollar Stand heute nicht kategorisch auszuschließen ist. 

    Aufgrund der Ambivalenz der Konstellation ist das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, derzeit außerordentlich hoch. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger sind alarmiert Ölpreis erreicht Wendepunkt: Warum sich bei Brent-Öl ein Preisbeben ankündigt  Steigt Brent-Öl noch einmal in Richtung 115 US-Dollar oder war die jüngste Erholung nur ein letztes Aufbäumen, ehe der Ölpreis in den Keller rauschen wird? Anleger sind ob der brisanten Situation alarmiert.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     