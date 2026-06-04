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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie unter starkem Abgabedruck - 04.06.2026

    Am 04.06.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um -1,30 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie unter starkem Abgabedruck - 04.06.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die NVIDIA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,30 % im Minus. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,30 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,65 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +1,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine positive Entwicklung von +15,42 % erlebt.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,87 %
    1 Monat +8,38 %
    3 Monate +20,65 %
    1 Jahr +48,91 %
    Stand: 04.06.2026, 14:47 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Nvidia-Kursverlauf, die Frage, ob Bewegung von Markt-Physik getrieben ist oder fundamentale/technische Signale greifen. Diskutiert werden starke Nasdaq100-Top-Holdings-Konzentration als Bewertungsrisiko, Vergleiche Nasdaq100 vs S&P500, sowie Debatten über Buchwerte vs Kursfantasien und potenzielle Chart-Formationen. Die Stimmung ist volatil und skeptisch gegenüber dauerhafter Euphorie.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,41 Bil. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,17 %. Intel notiert im Minus, mit -3,79 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -3,59 %. Broadcom verliert -15,00 %

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    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -0,97 %
    +1,87 %
    +8,38 %
    +20,65 %
    +48,91 %
    +406,02 %
    +1.221,43 %
    +17.882,55 %
    +1.310.185,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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