NVIDIA Aktie unter starkem Abgabedruck - 04.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die NVIDIA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,30 % im Minus. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,30 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,65 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +1,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine positive Entwicklung von +15,42 % erlebt.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,87 % 1 Monat +8,38 % 3 Monate +20,65 % 1 Jahr +48,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Stand: 04.06.2026, 14:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Nvidia-Kursverlauf, die Frage, ob Bewegung von Markt-Physik getrieben ist oder fundamentale/technische Signale greifen. Diskutiert werden starke Nasdaq100-Top-Holdings-Konzentration als Bewertungsrisiko, Vergleiche Nasdaq100 vs S&P500, sowie Debatten über Buchwerte vs Kursfantasien und potenzielle Chart-Formationen. Die Stimmung ist volatil und skeptisch gegenüber dauerhafter Euphorie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,41 Bil. € wert.

TSMC profitiert weiter von der rasanten KI-Nachfrage. Der Konzernchef spricht über mögliche Preiserhöhungen, Milliardeninvestitionen und neue Wachstumsfelder.

Advanced Micro Devices (AMD) nähert sich einem Börsenwert von 900 Milliarden US-Dollar. Morgan Stanley sieht Rückenwind durch agentische KI. Doch Speicherpreise und Engpässe bleiben Risiken. AMD nähert sich an der Börse der Marke von 900 Milliarden …

SoftBanks aggressive OpenAI-Wetten und mehr als 100 Milliarden US-Dollar Schulden schüren neue Sorgen an den Märkten. Nvidia, TSMC und Samsung geraten mit unter Druck.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,17 %. Intel notiert im Minus, mit -3,79 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -3,59 %. Broadcom verliert -15,00 %

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.