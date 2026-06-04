ASML Holding Aktie heute im Minus (1.449,00€) - 04.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die ASML Holding Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,44 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,46 %, geht es heute bei der ASML Holding Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die ASML Holding Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,97 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +8,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding auf +60,58 %.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,20 % 1 Monat +20,18 % 3 Monate +27,97 % 1 Jahr +124,62 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 04.06.2026, 14:48 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 561,73 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

TSMC profitiert weiter von der rasanten KI-Nachfrage. Der Konzernchef spricht über mögliche Preiserhöhungen, Milliardeninvestitionen und neue Wachstumsfelder.

Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Der Leitindex der Eurozone legte am Mittag um 0,3 Prozent auf 6.071 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,4 Prozent auf 10.293 Punkte. Für den Züricher …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,24 %. Canon notiert im Minus, mit -0,08 %. Tepco notiert im Minus, mit -4,29 %.

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.