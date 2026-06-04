Advanced Micro Devices - Aktie verliert deutlich -4,15 % - 04.06.2026

Die Advanced Micro Devices Aktie notiert aktuell bei 448,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,15 % nachgegeben, was einem Verlust von -19,40 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,34 %, geht es heute bei der Advanced Micro Devices Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Advanced Micro Devices-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +181,35 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +9,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +149,32 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,77 % 1 Monat +48,17 % 3 Monate +181,35 % 1 Jahr +344,47 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 04.06.2026, 14:48 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 729,53 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,79 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,38 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -3,59 %. Broadcom verliert -15,27 %

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Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.