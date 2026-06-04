Lufthansa-Maschine knickt am Frankfurter Flughafen ein
- Zwischenfall am Flughafen Frankfurt mit Lufthansa
- Bugfahrwerk knickt am Gate nach vorn weg sichtbar
- Lufthansa richtet Krisenstab ein und kündigt Infos
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen gab es einen Zwischenfall. Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte einen "Vorfall" mit einer Lufthansa -Maschine. Die Lufthansa kündigte weitere Informationen an. Es sei ein Krisenstab eingerichtet worden.
Ein Video des Vorfalls zeigt, wie bei der Maschine ein Bugfahrwerk am Gate nach vorn weg knickt. Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigen, dass eine Lufthansa-Maschine in unmittelbarer Nähe zu einem Gate auf dem Bauch liegt./sat/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 68,90 auf Tradegate (04. Juni 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,10 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -16,81 %/-4,92 % bedeutet.
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