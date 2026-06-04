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    Besonders beachtet!

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    Schaeffler Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 04.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Schaeffler Aktie bisher Verluste von -5,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Schaeffler Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 04.06.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Schaeffler Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026

    Die Schaeffler Aktie ist bisher um -5,56 % auf 9,6800 gefallen. Das sind -0,5700  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Schaeffler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,56 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Schaeffler Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,62 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,31 %. Im Jahr 2026 gab es für Schaeffler bisher ein Plus von +22,86 %.

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    Während Schaeffler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,53 %.

    Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,23 %
    1 Monat +27,31 %
    3 Monate +28,62 %
    1 Jahr +147,41 %
    Stand: 04.06.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,17 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 04.06. - CAC 40 stark +1,25 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    -5,45 %
    -11,90 %
    +27,65 %
    +30,47 %
    +148,08 %
    +73,78 %
    +28,85 %
    -30,12 %
    -30,57 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010
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