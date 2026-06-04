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    Aktien New York Ausblick

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    Techwerte unter Druck nach KI-Ausblick von Broadcom

    Für Sie zusammengefasst
    • Broadcom enttäuscht mit KI-Ausblick, Nasdaq fällt
    • Broadcom-Aktie vorbörslich rund 14 Prozent im Minus
    • Crowdstrike verliert zehn Prozent trotz Überraschung
    Aktien New York Ausblick - Techwerte unter Druck nach KI-Ausblick von Broadcom
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Broadcom dürfte am Donnerstag für Moll-Stimmung an der Technologiebörse Nasdaq sorgen. Der Broker IG taxierte den viel beachteten Branchenindex Nasdaq 100 1,2 Prozent im Minus auf 30.202 Punkte.

    Im Gegenzug dürften die Anleger bei den zur Wochenmitte unter Druck gekommenen Standardwerten zugreifen. Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,9 Prozent im Plus.

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    Der Fokus aber dürfte am Donnerstag auf Broadcom liegen. Der Chipkonzern wächst zwar dank guter Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) weiter rasant. Zudem fielen die Quartalszahlen wie erwartet aus. Allerdings enttäuschte bei der Zahlenvorlage die KI-Komponente des Ausblicks. "Es ist eine schwierige Aufgabe, jedes Quartal wieder positiv zu überraschen", sagte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies. Grundsätzlich sei die KI-Dynamik aber völlig intakt.

    Gleichwohl sackten die Aktien von Broadcom im vorbörslichen Handel um gut 14 Prozent auf 410 Dollar ab. Dies aber ist lediglich das Niveau von vor knapp zwei Wochen.

    Die Resultate von Broadcom folgten auf Wochen mit "hervorragenden bis fantastischen Ergebnissen" der Wettbewerber, bemerkte Adam Crisafulli, Gründer des Analyseunternehmens Vital Knowledge. Dies bedeute, dass die Messlatte für den Chipkonzern extrem hoch gelegen habe - "manche würden sagen: unmöglich hoch".

    Auch Crowdstrike konnte den offenbar enteilten Erwartungen nicht gerecht werden. Die Anteilscheine büßten zehn Prozent ein, obwohl das Sicherheitssoftware-Unternehmen mit seinen Geschäftszahlen positiv überrascht hatte. Die Papiere waren aber seit dem Tiefstand im März um mehr als das Doppelte gestiegen.

    Unter den im Dow notierten Aktien gewannen die des Gesundheitsversicherers Unitedhealth drei Prozent. Bank of America hatte sie mit Verweis auf sich verbessernde Trends bei den medizinischen Kosten zum Kauf empfohlen.

    Für die Anteilsscheine von Manchester United ging es um gut sechs Prozent nach oben. Wie aus informierten Kreisen verlautete, diskutieren einige Mitglieder der milliardenschweren Familie Glazer derzeit darüber, ob sie ihre Anteile an dem britischen Fußballclub verkaufen sollen. Ihre mehr als 20-jährige Eigentümerschaft war oft von Fanprotesten überschattet./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 333,4 auf Tradegate (04. Juni 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -4,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 507,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +14,38 %/+65,86 % bedeutet.




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