Hollyland stellt die Astra P1 vor, eine 4K-PTZ-Kamera, die speziell für große Veranstaltungsorte und Live-Produktionen entwickelt wurde

SHENZHEN, China, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland hat die Astra P1 vorgestellt, eine neue automatische 4K-PTZ-Kamera (Pan-Tilt-Zoom), die für professionelles Live-Streaming und Aufzeichnungen in Kirchen, Auditorien oder anderen großen Produktionsumgebungen entwickelt wurde. Die Astra P1 wurde speziell für Umgebungen entwickelt, in denen große Aufnahmedistanzen, wechselnde Lichtverhältnisse und eine begrenzte Anzahl an Kameraleuten hochwertige Aufnahmen erschweren können. Sie vereint UHD-4K-60-Bildqualität, Gesichtserkennung mit automatischer Belichtung, 30-fachen optischen Zoom, KI-gestützte automatische Nachführung, integriertes NDI|HX3 und browserbasierte Steuerung in einer professionellen Lösung.

Belichtung, die dem Motiv folgt

Eine der größten Stärken der Astra P1 ist ihre Fähigkeit, bei Aufnahmen in Umgebungen mit wechselnden Lichtverhältnissen stets die richtige Belichtung zu gewährleisten. In großen Innenräumen legen herkömmliche PTZ-Kameras die Belichtung häufig anhand des Hintergrundlichts fest. Dies kann jedoch dazu führen, dass die Gesichter von Personen zu dunkel oder überbelichtet erscheinen, wenn sich die Moderatoren durch Bereiche mit schwachem Licht oder Gegenlicht bewegen.

Die gesichtsbezogene Belichtung der Astra P1 löst dieses Problem, indem sie stattdessen das Gesicht einer Person als Referenzpunkt für die Belichtung verwendet und so dazu beiträgt, die Helligkeit auch bei wechselnden Lichtverhältnissen stabil zu halten. Bei großen Live-Produktionen führt dies zu konsistenteren, professioneller wirkenden Aufnahmen, während sich das Motiv bewegt.

Schärfe auf große Entfernung mit intelligenter Nachführung

Die Astra P1 ist für die praktischen Gegebenheiten großer Veranstaltungsorte konzipiert, wo die Kamerapositionierung oft eingeschränkt ist und ein naher Zugang zum Motiv nicht immer möglich ist. Ihr 30-facher optischer Zoom und die Blende von bis zu f/1,6 sind darauf ausgelegt, klare Nahaufnahmen aus großer Entfernung zu liefern und dabei 4K-Detailgenauigkeit zu bewahren. In Kombination mit dem 16-fachen Digitalzoom und einer Voreinstellungsgenauigkeit von 0,1° bietet die Kamera Produktionsteams mehr Flexibilität bei der Abdeckung großer Kirchen, Hallen, Bühnen und Veranstaltungsräume von hinteren oder festen Kamerapositionen aus.