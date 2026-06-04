🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tribesigns x TikTok feiert zur Super Wish Season 2026 Premiere auf einer Werbetafel am Times Square

    Tribesigns x TikTok feiert zur Super Wish Season 2026 Premiere auf einer Werbetafel am Times Square
    Foto: Pinterest Europe Ltd.

    NEW YORK, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, ein weltweit anerkannter Möbelhersteller und -einzelhändler, hat sich mit TikTok, einer der weltweit führenden Social-Media-Plattformen, zusammengetan und feiert im Rahmen der Kampagne Super Wish Season 2026 (Saison der großen Wünsche 2026) von ByteDance sein Debüt auf einer Werbetafel am Times Square.

    Unter dem Motto der Super Wish Season 2026 lief die Werbekampagne von Tribesigns am Times Square vom 25. bis 31. Mai 2026. Im Mittelpunkt der Werbetafel stand der meistverkaufte Konsolentisch aus Holz der Marke mit 63 Zoll (160 cm). Davon wurden bereits mehr als 100 000 Stück verkauft und der Tisch ist so gestaltet, dass er Eingangsbereiche, Wohnzimmer sowie andere Orte im Zuhause ergänzt, an denen Menschen zusammenkommen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    657,98€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    593,54€
    Basispreis
    4,00
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    TikTok-Kampagne Super Wish Season

    Starten Sie Ihre Sommerreisen und nehmen Sie an der spannenden Super Wish Season 2026 teil. Menschen auf der ganzen Welt sind eingeladen, ihre Reisegeschichten sowie ihre Herzenswünsche auf TikTok zu teilen und so eigene unvergessliche Sommererinnerungen zu schaffen.

    Die Live-Präsentation auf der Werbetafel am Times Square hinterließ einen starken Eindruck. Mitten im Zentrum des Times Square in New York City zog die Kampagne die Aufmerksamkeit Tausender Besucher sowie Passanten auf sich und machte sie mit Tribesigns sowie dem designorientierten Ansatz der Marke für modernes Wohnen vertraut.

    Debüt von Tribesigns x TikTok auf einer Werbetafel am Times Square

    „Es ist eine unglaubliche Ehre, bei der Kampagne Super Wish Season 2026 mit TikTok zusammenzuarbeiten", sagte Peter Wang, CEO von Tribesigns. „Unser Debüt auf der Werbetafel am Times Square ist ein spannender Meilenstein für die Marke. Dies bietet eine wirkungsvolle Plattform, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und zu zeigen, wie unsere einzigartig gestalteten Möbel für Zuhause sowie für das Büro den Alltag bereichern."

    Tribesigns bietet Möbel für jeden Raum zu Hause und im Büro, darunter Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Eingangsbereiche, Essbereiche und Schlafzimmer. Seit mehr als 15 Jahren liefert Tribesigns eine breite Auswahl Innen- und Außenmöbel an mehr als 30 Millionen Haushalte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa sowie Australien. 

    Informationen zu Tribesigns 

    Tribesigns ist ein weltweit tätiger Möbeldesigner und -hersteller. Unter dem Slogan „Designed for Life" (Entworfen fürs Leben) lässt sich die Marke von der Vielfalt moderner Lebensstile sowie dem Anspruch leiten, Möbel zu schaffen, die Menschen dem Komfort und der Schönheit des Alltags näherbringen.

    Tribesigns ist weithin bekannt für seine unverwechselbaren und raffinierten Möbeldesigns. Viele der neuesten Kollektionen zeichnen sich durch originelle Designs aus, die Handwerkskunst, Charakter sowie zeitlosen Stil verbinden.

    Weitere Informationen zu Tribesigns finden Sie auf Tribesigns.com, bei Tribesigns B2B und Amazon oder folgen Sie der Marke auf Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und TikTok.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2992887/1.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2992886/2.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tribesigns-x-tiktok-feiert-zur-super-wish-season-2026-premiere-auf-einer-werbetafel-am-times-square-302789468.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tribesigns x TikTok feiert zur Super Wish Season 2026 Premiere auf einer Werbetafel am Times Square NEW YORK, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ - Tribesigns, ein weltweit anerkannter Möbelhersteller und -einzelhändler, hat sich mit TikTok, einer der weltweit führenden Social-Media-Plattformen, zusammengetan und feiert im Rahmen der Kampagne Super Wish …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     