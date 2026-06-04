Unter dem Motto der Super Wish Season 2026 lief die Werbekampagne von Tribesigns am Times Square vom 25. bis 31. Mai 2026. Im Mittelpunkt der Werbetafel stand der meistverkaufte Konsolentisch aus Holz der Marke mit 63 Zoll (160 cm). Davon wurden bereits mehr als 100 000 Stück verkauft und der Tisch ist so gestaltet, dass er Eingangsbereiche, Wohnzimmer sowie andere Orte im Zuhause ergänzt, an denen Menschen zusammenkommen.

NEW YORK, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, ein weltweit anerkannter Möbelhersteller und -einzelhändler, hat sich mit TikTok, einer der weltweit führenden Social-Media-Plattformen, zusammengetan und feiert im Rahmen der Kampagne Super Wish Season 2026 (Saison der großen Wünsche 2026) von ByteDance sein Debüt auf einer Werbetafel am Times Square.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Starten Sie Ihre Sommerreisen und nehmen Sie an der spannenden Super Wish Season 2026 teil. Menschen auf der ganzen Welt sind eingeladen, ihre Reisegeschichten sowie ihre Herzenswünsche auf TikTok zu teilen und so eigene unvergessliche Sommererinnerungen zu schaffen.

Die Live-Präsentation auf der Werbetafel am Times Square hinterließ einen starken Eindruck. Mitten im Zentrum des Times Square in New York City zog die Kampagne die Aufmerksamkeit Tausender Besucher sowie Passanten auf sich und machte sie mit Tribesigns sowie dem designorientierten Ansatz der Marke für modernes Wohnen vertraut.

„Es ist eine unglaubliche Ehre, bei der Kampagne Super Wish Season 2026 mit TikTok zusammenzuarbeiten", sagte Peter Wang, CEO von Tribesigns. „Unser Debüt auf der Werbetafel am Times Square ist ein spannender Meilenstein für die Marke. Dies bietet eine wirkungsvolle Plattform, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und zu zeigen, wie unsere einzigartig gestalteten Möbel für Zuhause sowie für das Büro den Alltag bereichern."

Tribesigns bietet Möbel für jeden Raum zu Hause und im Büro, darunter Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Eingangsbereiche, Essbereiche und Schlafzimmer. Seit mehr als 15 Jahren liefert Tribesigns eine breite Auswahl Innen- und Außenmöbel an mehr als 30 Millionen Haushalte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa sowie Australien.

Informationen zu Tribesigns

Tribesigns ist ein weltweit tätiger Möbeldesigner und -hersteller. Unter dem Slogan „Designed for Life" (Entworfen fürs Leben) lässt sich die Marke von der Vielfalt moderner Lebensstile sowie dem Anspruch leiten, Möbel zu schaffen, die Menschen dem Komfort und der Schönheit des Alltags näherbringen.

Tribesigns ist weithin bekannt für seine unverwechselbaren und raffinierten Möbeldesigns. Viele der neuesten Kollektionen zeichnen sich durch originelle Designs aus, die Handwerkskunst, Charakter sowie zeitlosen Stil verbinden.

Weitere Informationen zu Tribesigns finden Sie auf Tribesigns.com, bei Tribesigns B2B und Amazon oder folgen Sie der Marke auf Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und TikTok.

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