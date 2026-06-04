ROUNDUP/Unfall am Airport Frankfurt
Lufthansa-Mitarbeiter verletzt
- Unfall mit Boeing 787-9 auf Parkposition in Frankfurt
- Bugfahrwerk klappte unerwartet bei Parkposition ein
- Mehrere Crew und Bodenmitarbeitende wurden verletzt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei einem Unfall mit einer Lufthansa -Maschine am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter der Fluglinie verletzt worden. Lufthansa bestätigte, dass es am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr am Frankfurter Flughafen zu einem "Vorfall" kam. Betroffen sei eine Boeing 787-9 Dreamliner.
Zum Hergang sagte der Sprecher: "Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein." Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen. "Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. "Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt", teilte ein Sprecher der Airline mit.
Die genauen Umstände würden derzeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen geprüft. Techniker und Hilfskräfte seien vor Ort./sat/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 183,2 auf Tradegate (04. Juni 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,10 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -16,79 %/-4,90 % bedeutet.
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