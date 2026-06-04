IperionXs endgültige Machbarkeitsstudie für Titan bestätigt hochrentables Projekt für Seltene Erden und kritische Mineralien in den USA

Die von der US-Regierung unterstützte endgültige Machbarkeitsstudie ergibt einen Kapitalwert8 (NPV8) nach Steuern von 813 Mio. US$, einen internen Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 39 % sowie einen freien Cashflow nach Steuern von 1,9 Mrd. US$ - basierend auf einem anfänglichen Minenplan über 14 Jahre zur Produktion von schwerem Seltenerdkonzentrat, Titanmineralien und Zirkon in Tennessee, USA.

4. Juni 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS oder die Studie) für das zu 100 % unternehmenseigene Titanprojekt (Titan Critical Minerals Project, Titan oder das Projekt) in der Nähe von Camden, Tennessee, USA, bekannt.

Die DFS bestätigt Titan als ein großes, technisch solides und hoch rentables Projekt für kritische Mineralien, das dafür konzipiert wurde, Titan, Zirkon und schweres Seltenerdkonzentrat aus einer einzigen inländischen Quelle in den USA zu produzieren. Die Studie untermauert einen anfänglichen Minenplan von 14 Jahren, der vollständig auf nachgewiesenen und wahrscheinlichen Erzreserven basiert, wobei keine vermuteten Mineralressourcen in das Produktionsziel mit einbezogen wurden.

Überzeugende Renditen nach Steuern: Die DFS ergibt einen Kapitalwert (NPV8) nach Steuern von 813 Mio. US$, einen internen Zinsfuß nach Steuern von 39 % und eine Amortisationszeit nach Steuern von 3,6 Jahren.

Erhebliche Cashflow-Generierung: Prognostiziertes EBITDA über die gesamte Lebensdauer der Mine von 2,8 Mrd. US$ sowie freier Cashflow nach Steuern von 1,9 Mrd. US-$ bei einem anfänglichen Minenplan von 14 Jahren

Kapitaleffiziente schrittweise Erschließung: Erschließungskapital der Phase 1 von 228,1 Mio. US$ und zusätzliches Kapital von 153,2 Mio. US-$ für Phase 2, was einem Gesamtinvestitionsvolumen von 381,3 Mio. US$ entspricht.

Starker Anstieg des Cashflows in Phase 2: Prognostiziertes durchschnittliches jährliches EBITDA für Phase 2 von 226 Mio. US$ und durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow nach Steuern von 172 Mio. US$.

Anfängliche Erzreserve: Reserven von 117 Mio. Tonnen mit 3,2 % THM mit 3,7 Mio. Tonnen THM, wovon rund 80 % der Erzreserven als nachgewiesen klassifiziert sind.

Hochwertige kritische Mineralien Produkte: Plattform für besonders kritische Mineralien für amerikanische Lieferketten aus einer einzigen inländischen Quelle, darunter Seltene Erden, Titanmineralien und Zirkon. Prognostizierte jährliche Produktion in Phase 2 von rund 5.287 Tonnen pro Jahr HREC (schweres Seltenerdkonzentrat), 118.658 Tonnen pro Jahr Ilmenit, 24.656 Tonnen pro Jahr Rutil und 65.668 Tonnen pro Jahr Zirkonkonzentrat

Starker Einfluss von Seltenen Erden: Titan-HREC enthält die strategisch wichtigen schweren Seltenen Erden Dysprosium, Terbium und Yttrium (Dy, Tb, Y) sowie andere schwere Seltene Erden, die einen großen Anteil am Wert des HREC-Korbs ausmachen. Die schweren Seltenen Erden sind für US-Lieferketten in den Bereichen Hochleistungsmagnete, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Halbleiteranwendungen von entscheidender Bedeutung.

Kritische Mineralien Titan und Zirkon: Titan ist als eine kurzfristige, in den USA ansässige Plattform für kritische Mineralien wie Titan und Zirkon konzipiert, die für die nachgeschaltete inländische Metallproduktion benötigt werden.

Einfacher, modularer Erschließungsplan: Titan ist ein oberflächennahes, offenes Erschließungsprojekt für Mineralsande, wobei weder Sprengungen noch das Zerkleinern von Hartgestein nötig sind, sondern branchenübliche Verfahren wie Nassaufbereitung, Flotation und Trockenmineralabscheidung verwendet werden.

Vorteil der US-Infrastruktur: Das Projekt Titan liegt im Westen von Tennessee in der Nähe von Infrastruktur wie Straßen, Schienenanlagen, Binnenschifffahrt, Strom, Wasser und Gas. Außerdem kann auf ein erfahrenes regionales Arbeitskräftepotenzial zugegriffen werden.

Von der US-Regierung unterstützte DFS: Die DFS wurde von der US-Regierung im Rahmen einer IBAS-Förderung unterstützt, was Titans strategische Relevanz für widerstandsfähige inländische kritische Mineralien und Titan-Lieferketten für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, fortschrittliche Herstellung, Energie und Robotik untermauert.

Strategische US-Plattform für die Verarbeitung von Mineralien zu Metallen: Titan ist so positioniert, das es die inländische Versorgung mit heimischen kritischen Mineralien für die US-amerikanischen Lieferketten für schwere Seltene Erden, Titan, Zirkonium und fortschrittliche Materialien zu unterstützen und gleichzeitig IperionXs nachgelagerte Titanmetalltechnologien und die Produktionsplattform in Virginia zu ergänzen.

Taso Arima, CEO von IperionX, sagte:

„Die DFS für Titan bestätigt Titan als eine der überzeugendsten, umsetzungsreifsten Erschließungschancen für Seltene Erden und kritische Mineralien in den USA.

Das Investitionsprofil ist überzeugend: ein Kapitalwert (NPV8) nach Steuern von 813 Mio. US$, ein interner Zinsfuß nach Steuern von 39,4 %, ein freier Cashflow nach Steuern von 1,9 Mrd. US$ und eine Amortisationszeit von 3,6 Jahren. Diese Ergebnisse werden von vorliegenden entscheidenden Genehmigungen für das Abbaugebiet, eine nachgewiesene und wahrscheinliche Erzreserve, einem modularen, stufenweisen Erschließungsplan, konventioneller Mineralsandverarbeitung, einer vorliegenden Infrastruktur und einer erstklassigen US-amerikanischen Jurisdiktion im Bereich kritischer Mineralien untermauert.

Was Titan so außergewöhnlich macht, ist die Kombination aus einer starken Wirtschaftlichkeit, einer Vielfalt an kritischen Mineralien und der direkten Relevanz für die Sicherung der US-Lieferketten. Titan ist dazu konzipiert, ein schweres Seltenerdkonzentrat zu produzieren, das mit Dysprosium, Terbium und Yttrium, zusammen mit Titanmineralien und Zirkonkonzentrat, angereichert ist. Dies sind entscheidende Ausgangsstoffe für hochleistungsfähige Permanentmagnete, Luft- und Raumfahrt und Verteidigungssysteme, Halbleiter, Wärmeschutzbeschichtungen, Nuklearmaterialien, Zirkonium- und Hafnium-Lieferketten, moderne Keramiken und Produktionsverfahren der nächsten Generation.

Titan ist das Vorzeigeprojekt der Big Sandy Critical Minerals Province in Tennessee – eines großflächigen, hochgradigen US-Rohstoffsystems für kritische Mineralien mit dem Potenzial, zur größten inländischen Quelle für schwere Seltene Erden, Titan und Zirkon zu werden.

Für IperionX ist Titan das Schlüsselprojekt einer integrierten US-Strategie für kritische Mineralien-zu-Metalle, die Rohstoffe aus Tennessee für Seltene Erden und andere kritische Mineralien mit der nachgelagerten Verarbeitung Seltener Erden, der Herstellung von Permanentmagneten, der Produktion von Titanmetall sowie der fortschrittlichen Fertigung in den USA verbindet.

Unser Ziel ist eindeutig: eine stabile, skalierbare und inländische Plattform für die Verarbeitung von kritischen Mineralien-zu-Metallen aufzubauen, die die industrielle Verteidigungsbasis der USA stärkt, die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Lieferketten reduziert und einen langfristigen Wert für die Aktionäre von IperionX schafft.“

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich bitte an:

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+1 980 237 8900

Virginia

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South Boston, VA 24592

Tennessee

279 West Main Street

Camden, TN 38320

Utah

1782 W 2300 S

West Valley City, UT 84119

Abbildung 1: Wichtige Kennzahlen der DFS für Titan.

Abbildung 2: Titans prognostizierte LOM-Produktion von Ilmenit und Rutil und HREC enthält schätzungsweise ausreichend Titan- und NdPr-Material, um die Produktion von ~37.000 Boeing 787s, ~13 Mio. E-Fahrzeugen und ~5,7 Mio. humanoiden Robotern zu unterstützen[i].

METRISCHE KENNZAHLEN EINHEIT PHASE 1 PHASE 2 Minenleben Jahre 1-4 5-14 Jährliche Erzaufbereitung Mio. Tonnen / Jahr 3,5 10 Erz und Abraum Mio. Tonnen 117,0 Mio. Tonnen Erz; 95,6 Mio. Tonnen Abraum (Strip Ratio: 0,82) Gesamtes Entwicklungskapital US$ 228,1 Mio. $ 153,2 Mio. $ Betriebskosten US$/Tonne Erz 13,31 $ 10,57 $ Gesamt-EBITDA über Lebensdauer der Mine US$ 2,8 Mrd. $ Gesamter freier Cashflow nach Steuern US$ 1,9 Mrd. $ Durchschnittliches jährliches EBITDA in Phase 2 US$ pa 226 Mio. $ Durchschnittlicher jährlicher Free Cashflow nach Steuern in Phase 2 US$ pa 172 Mio. $ Kapitalwert nach Steuern (NPV8) US$ 813 Mio. $ Interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern % 39,4 % Amortisationszeit nach Steuern Jahre 3,6 Jährliche Produktion in Phase 2 Tonnen pro Jahr HREC: 5.287 Ilmenit: 118.658 Rutil: 24.656 Zirkonkonzentrat: 65.668

Tabelle 1: Zusammenfassung der metrischen Kennzahlen der DFS[ii].

Die vollständige Meldung in Englisch finden Sie hier: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie „können“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „schätzen“, „antizipieren“, „fortsetzen“ und „vorhersehen“ oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Finanzprognosen, Produktionsziele, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und die allgemeine Wirtschaftslage, steigende Kosten und eine erhöhte Nachfrage nach Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung – einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen sowie der Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven –, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist oder künftig tätig sein könnte, Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Anwerbung und Bindung von Personal, arbeitsrechtliche Probleme und Rechtsstreitigkeiten sowie sonstige Unsicherheiten und Risiken, die in den von Zeit zu Zeit bei der Australian Securities Exchange und der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt sind.

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Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Mitteilung und die DFS enthalten bestimmte Finanzkennzahlen (wie Kapitalwert (NPV) und IRR), die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) nicht anerkannt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Kennzahlen nützliche Informationen über die Finanzprognosen des Unternehmens liefern, sollten sie nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungs- oder Cashflow-Kennzahlen herangezogen werden. Da diese Kennzahlen nicht auf den IFRS basieren, gibt es für sie keine standardisierten Definitionen, und die Art und Weise, wie das Unternehmen diese Kennzahlen berechnet, ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Folglich sollte man sich nicht übermäßig auf diese Kennzahlen verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[i] Die Zahlen sind gerundet. Basierend auf Titans prognostizierter Produktion für Phase 2 und der prognostizierten LOM-Produktion von Titanium in Ilmenit und Rutil sowie NdPr in HREC-Oxiden. IPX-Schätzungen für Materialintensitäten für verschiedene Endnutzeranwendungen. Quellen: Adamas Intelligence; Benchmark Minerals; ORNL; DoE; MDPI Minerals 2023, 13, 1274; Resources, Conservation & Recycling (2025) 107966

[ii] Einheiten in der DFS sind metrische Tonnen

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die Iperionx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 3,302EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.