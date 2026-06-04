Atomkrieg, Steuern, Milei: Warum Peter Thiel nach Argentinien zieht

Seit April lebt Thiel, 58, in Buenos Aires. Er hat eine Villa in einem der teuersten Viertel der Stadt gekauft, seine Kinder in eine lokale Schule eingeschrieben und seinen Mann Matt Danzeisen mitgebracht. Kein Urlaubstrip, sondern ein echter Umzug.

Peter Thiel sammelt Länder wie andere Anleger Aktien. Der PayPal-Mitgründer und frühere Trump-Financier, geboren in Deutschland, aufgewachsen in den USA, besitzt die neuseeländische Staatsbürgerschaft und versuchte es 2022 mit einem maltesischen Pass. Jetzt kommt Argentinien hinzu.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Ein Teil ist schlicht politische Arithmetik: In Kalifornien drohte zeitweise eine Initiative, das Vermögen von Milliardären mit fünf Prozent zusätzlich zu besteuern. Thiel, bekannt für seine kompromisslose Steuergegnerschaft, begann daraufhin, Alternativen zu sondieren.

Aber Argentinien ist mehr als ein Steuer-Fluchtort. Thiel findet in Präsident Javier Milei einen Gesinnungsgenossen: beide libertär, staatsskeptisch, gegen "Wokeness". Wie die New York Times berichtet, trafen sich die beiden erstmals 2024, vermittelt durch Alec Oxenford, Argentiniens US-Botschafter und ehemaliger Empfänger von Thiel-Kapital. Zuletzt verbrachten sie gemeinsam Zeit im Präsidentenpalast. Milei selbst beschrieb das Treffen so: "Ein Anarchokapitalist traf einen anderen Anarchokapitalisten, der die Dinge in die Realität umsetzt."

In Argentinien selbst ist Thiels Ankunft politisch aufgeladen. Mileis Lager feiert ihn als Beweis für den Erfolg des wirtschaftlichen Umbaus. Die Opposition sieht darin den Ausverkauf des Landes an ungezügelten Kapitalismus. Kritikerin Elisa Lilita Carrió schrieb: "Was Peter Thiel tut, ist schlimm. Dass er sich in Argentinien niederlässt, ist noch schlimmer."

Argentinien reizt Thiel auch als geopolitische Versicherung. Er hat öffentlich vor Atomkrieg und unkontrollierter KI gewarnt. Die südliche Hemisphäre liegt außerhalb der wahrscheinlichsten Konfliktzonen. Sein Freund und Unternehmer Martin Varsavsky bringt es gegenüber der New York Times auf den Punkt: "In dem Moment, in dem China Taiwan angreift oder Russland ins Baltikum einmarschiert, bin ich in Buenos Aires."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



