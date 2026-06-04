Der Smartphone-Boom ist vorbei: Droht Apple & Co. jetzt eine Wachstumsfalle?

Eine neue Studie von Bitkon lässt aufhorchen: Der Verband rechnet für 2026 mit einem weiteren Rückgang des Smartphone-Absatzes um etwa vier Prozent auf 18,8 Millionen ⁠Geräte.

Das Smartphone ist heute alles: Bankkonto, Steuererklärung, Fernseher, Uhr, Wecker – ALLES in einem Gerät, kaum noch wegzudenken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Diese Phänomen ist aber nicht nur auf Deutschland begrenzt. Weltweit wird mit einem Umsatzrückgang für Smartphones mit rund 14 Prozent gerechnet.

Die Produktion eines Smartphones ist dabei zugleich teurer geworden. Die durch den Iran-Krieg belastete Lieferkette, aber vor allen Dingen der Chipmangel erschweren die Produktion. Und neue Chips, die in den Geräten verbaut werden, heben den Preis um rund 20 Prozent.

Besonders zuvor günstige Smartphones müssen der Preisspirale Tribut zollen. Was heißt diese Entwicklung langfristig für Smartphone-Hersteller?

Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast Börse, Baby! nach.

Wir schauen auf die großen Smartphonehersteller Samsung, Apple und Xiaomi mit der Frage: Welche Auswirkungen könnte ein verändertes Nutzungsverhalten auf diese Unternehmen haben?

Was diese Entwicklung für Anleger bedeutet, besprechen wir ausführlich in unserem Podcast.

"Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

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