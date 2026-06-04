Schürt Spaltung im Land

Musk hatte in den vergangenen Tagen mehrfach auf seiner Social-Media-Plattform X umstrittene Beiträge zu der Kontroverse um den Mord an dem 18-jährigen Studenten Nowak im englischen Southampton geteilt.

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat US-Multimilliardär Elon Musk ungewöhnlich scharf für dessen Einmischung im Mordfall Henry Nowak kritisiert. Der Tesla -Gründer habe "versucht, Spaltung zu schüren", sagte Starmer vor Reportern. Er fügte hinzu: "So sind wir nicht in Großbritannien".

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Polizei schenkte dem Täter Glauben



Rechtspopulistische Politiker und Rechtsextremisten in Großbritannien sehen den Fall als angeblichen Beleg dafür, dass Bemühungen zur Bekämpfung von Rassismus in Großbritannien bei der Polizei inzwischen zu einer Benachteiligung der weißen Mehrheitsbevölkerung führen. Liberale und Linke wittern dahinter eine Kampagne mit rassistischem Hintergrund.

Nowak war im Dezember vergangenen Jahres in der südenglischen Stadt Southampton niedergestochen worden. Die Polizei schenkte jedoch dem Täter Glauben, der behauptete, rassistisch beleidigt worden zu sein und sich als Opfer darstellte. Die schweren Verletzungen Nowaks waren zunächst nicht sichtbar. Seine Beteuerungen, er sei niedergestochen worden und könne nicht atmen, wurden ignoriert. Ihm wurden Handschellen angelegt, als er bereits im Sterben lag.

Starmer wollte nach Angaben seines Sprechers Angehörige Nowaks noch am Donnerstag im Regierungssitz 10 Downing Street empfangen./cmy/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 364,3 auf Tradegate (04. Juni 2026, 15:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,34 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -60,07 %/+30,80 % bedeutet.



