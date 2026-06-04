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    Gedeon Richter präsentiert auf der EULAR 2026 sein wachsendes Biosimilar-Portfolio und sein wissenschaftliches Engagement

    LONDON, Großbritannien / ACCESS Newswire / 4. Juni 2026 / Der Geschäftsbereich Biotechnologie von Gedeon Richter Plc. (Richter) ist auf dem diesjährigen Europäischen Rheumatologiekongress der European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) vertreten und unterstreicht damit seine Rolle als wachsender Akteur im Bereich der biologischen Therapien in Europa. Im Rahmen seines Engagements für die Rheumatologie-Fachwelt veranstaltete das Unternehmen am Eröffnungstag zudem ein Satellitensymposium.

     

    Gedeon Richter Highlights Expanding Biosimilars Portfolio and Scientific Engagement at EULAR 2026

     

    Richters Präsenz auf der EULAR spiegelt fast zwei Jahrzehnte gezielter Investitionen seit seinem strategischen Einstieg in die Biotechnologie wider. Heute betreibt das Unternehmen ein vollständig integriertes Biosimilar-Geschäft mit einem europäischen Entwicklungs- und Produktionsnetzwerk, das Standorte in Budapest und Debrecen in Ungarn, Niederlassungen in Deutschland sowie globale Partnerschaften umfasst, die von über 1.000 Biotech-Fachkräften unterstützt werden.

     

    Im Rahmen seines wissenschaftlichen Programms veranstaltete Richter gestern das Symposium „Prävention ist besser als Behandlung – Einblicke in entzündliche Gelenkerkrankungen und Osteoporose“ unter dem Vorsitz von Professor Paul Emery. Die Sitzung befasste sich mit zentralen Aspekten des Krankheitsmanagements, darunter Osteoporose als oft übersehener Aspekt der rheumatoiden Arthritis, vorgestellt von Dr. Lothar Seefried, sowie die Rolle biologischer Therapien bei der Erzielung remissionsorientierter Ergebnisse, diskutiert von Professor James Galloway.

     

    „Richters Fortschritte im Bereich der Biosimilars spiegeln unser Engagement wider, biologische Therapien für Patienten zugänglicher zu machen, während Veranstaltungen wie die EULAR und die Zusammenarbeit mit führenden Experten für die Weiterentwicklung der Versorgung unverzichtbar bleiben“, sagte Dr. Erik Bogsch, Leiter des Geschäftsbereichs Biotechnologie bei Richter.

     

    Aufbauend auf seiner langfristigen Strategie baut Richter ein schnell wachsendes Biosimilar-Portfolio in den Bereichen Rheumatologie, Immunologie und Osteoporose auf. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Denosumab-Biosimilars Junod und Yaxwer sowie den neuesten Zugang, das Tocilizumab-Biosimilar Tuyory, wodurch Richter seine Präsenz bei der Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis stärkt. Richter treibt die Entwicklung seiner Biosimilar-Pipeline weiter voran und nutzt dabei sowohl internes Fachwissen als auch Einlizenzierungsmöglichkeiten.

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