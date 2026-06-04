Börsenstart USA - 04.06. - Dow Jones stark +1,41 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 51.458,28 PKT und steigt um +1,41 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +5,07 %, IBM +3,83 %, Merck & Co +3,55 %, American Express +3,31 %, Visa (A) +2,57 %

Flop-Werte: Cisco Systems -2,17 %, Caterpillar -1,61 %, NVIDIA -1,46 %, Chevron Corporation -1,30 %, Apple -0,04 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.215,69 PKT und fällt um -1,21 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +3,16 %, Zscaler +3,08 %, GE Healthcare Technologies +3,07 %, Automatic Data Processing +2,98 %, Copart +2,97 %

Flop-Werte: Broadcom -11,25 %, Arm Holdings -7,69 %, Micron Technology -7,23 %, Advanced Micro Devices -6,04 %, Diamondback Energy -5,43 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.545,21 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Veeva Systems Registered (A) +6,11 %, ServiceNow +5,75 %, Humana +5,69 %, Medtronic +5,30 %, Unitedhealth Group +5,07 %

Flop-Werte: CIENA -19,15 %, Broadcom -11,25 %, Micron Technology -7,23 %, Arista Networks -6,93 %, Advanced Micro Devices -6,04 %