CIENA Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -19,15 % - 04.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CIENA Aktie. Mit einer Performance von -19,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der CIENA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -19,15 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die CIENA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +84,84 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CIENA Aktie damit um -13,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CIENA um +161,25 % gewonnen.

Während CIENA deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,22 %. Damit gehört CIENA heute zu den auffälligeren Werten.

CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,63 % 1 Monat -7,55 % 3 Monate +84,84 % 1 Jahr +622,69 %

Informationen zur CIENA Aktie

Stand: 04.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 141 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,44 Mrd.EUR € wert.

Ciena Corporation (NYSE: CIEN) today announced financial results for its fiscal second quarter ended May 2, 2026. "Today's results reflect the strength of our portfolio, the power of our business model, and disciplined execution in a dynamic supply …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,45 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -0,09 %. Nokia notiert im Minus, mit -6,37 %.

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Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.