UBS stuft Broadcom auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom nach Zahlen von 490 auf 485 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe die KI-Umsatzausblicke für 2026 und 2027 nicht erhöht, betonte Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei enttäuschend im Vergleich zu Konkurrenten. Viel Einfluss auf seine Einschätzung hätten die Neuigkeiten aber nicht. Die Signale stünden weiter auf starke Nachfrage./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 08:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 08:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 08:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 08:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,98 % und einem Kurs von 347,6EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 485
Kursziel alt: 490
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 485
Kursziel alt: 490
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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