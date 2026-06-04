UBS stuft Broadcom auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom nach Zahlen von 490 auf 485 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe die KI-Umsatzausblicke für 2026 und 2027 nicht erhöht, betonte Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei enttäuschend im Vergleich zu Konkurrenten. Viel Einfluss auf seine Einschätzung hätten die Neuigkeiten aber nicht. Die Signale stünden weiter auf starke Nachfrage./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 08:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 08:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,98 % und einem Kurs von 347,6EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: Broadcom

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 485

Kursziel alt: 490

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 485,00 $ , was eine Steigerung von +19,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer