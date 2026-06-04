Bernstein belässt Schneider Electric auf 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 280,1 auf Tradegate (04. Juni 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +5,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 161,57 Mrd..

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 311,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +3,09 %/+15,54 % bedeutet.