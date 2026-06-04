ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Schneider Electric auf 'Outperform'
- Bernstein belässt Schneider auf Outperform 310€
- Wachsende Investorenbedenken im Rechenzentrensektor
- Wachstum entspricht Mitbewerbern, Markt wächst
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Alasdair Leslie bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie größer werdende Investorenbedenken am Wachstum im Rechenzentren-Bereich. Seine Analyse habe ergeben, dass das dort von Schneider erzielte Wachstum mit dem von Mitbewerbern Schritt halte. Der Wachstumsansatz der Aktie bleibe positiv, da Schneider den adressierbaren Markt schneller ausweite./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 13:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 05:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 280,1 auf Tradegate (04. Juni 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +5,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 161,57 Mrd..
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 311,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +3,09 %/+15,54 % bedeutet.
Analyst: Bernstein