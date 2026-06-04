RBC stuft Broadcom auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Broadcom von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzprognose im KI-Bereich bleibe hinter den hohen Erwartungen zurück, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vergangenen Quartal hätten die Zahlen aber positiv überrascht. Er glaubt, dass die Aktien in ihrer jüngsten Spanne schwanken, denn das Aufwärtspotenzial sei begrenzt und die Bewertung im Vergleich zu Nvidia hoch. Es mangele an zusätzlichen Kurstreibern./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:55 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,47 % und einem Kurs von 349,7EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.





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