JPMORGAN stuft Broadcom auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 580 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Dynamik der KI-Geschäfte beschleunige sich dank der starken Auftragseingänge des Chipkonzerns, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Quartalszahlen blickt er noch etwas optimistischer in die Zukunft./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:36 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,63 % und einem Kurs von 349EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harlan Sur

Analysiertes Unternehmen: Broadcom

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 580

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 580,00 $ , was eine Steigerung von +43,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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