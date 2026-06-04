Rückzug aus UN wäre fatales Signal

BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan hat das Scheitern Deutschlands bei der Kandidatur für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat als herbe Enttäuschung bezeichnet. Zugleich warnte sie davor, sich aus der Verantwortung für die Vereinten Nationen zurückzuziehen.

"Jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzuziehen, sondern im Gegenteil, wir müssen weiterhin verlässlich bleiben. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Das gilt auch für die Vereinten Nationen", sagte die SPD-Politikerin in Berlin, wo sie an einer Initiative der Richard Gere Stiftung zum Thema Migration teilnahm.