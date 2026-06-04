Bernstein belässt Continental auf 'Market-Perform' - Ziel 66 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 69,60 auf Tradegate (04. Juni 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,82 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -4,51 %/+30,21 % bedeutet.