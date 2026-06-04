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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Continental auf 'Market-Perform' - Ziel 66 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Continental auf Market-Perform
    • Wetter Reifenimporte und hohe Vergleichszahlen
    • Martin führt Schwäche auf Verbraucherstimmung zurück
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Continental auf 'Market-Perform' - Ziel 66 Euro
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Gründen einer Schwäche am nordamerikanischen Reifenmarkt. Eine erste Antwort sei das Wetter, aber auch Reifenimporte und hohe Vergleichszahlen seien ein Ansatz. Letztlich führt er es aber auf die schwache Verbraucherstimmung zurück./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 04:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 69,60 auf Tradegate (04. Juni 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,82 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -4,51 %/+30,21 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 66,00, was einem Rückgang von -4,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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