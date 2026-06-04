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    JEFFERIES stuft Broadcom auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Broadcom auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik der KI-Geschäfte bleibe bei dem Chipkonzern intakt, schrieb Blayne Curtis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Messlatte, um immer wieder für positive Überraschungen zu sorgen, liege aber mittlerweile hoch./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 21:52 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,30 % und einem Kurs von 350,4EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Blayne Curtis
    Analysiertes Unternehmen: Broadcom
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 550
    Kursziel alt: 500
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 550,00$, was eine Steigerung von +32,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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