JEFFERIES stuft Broadcom auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik der KI-Geschäfte bleibe bei dem Chipkonzern intakt, schrieb Blayne Curtis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Messlatte, um immer wieder für positive Überraschungen zu sorgen, liege aber mittlerweile hoch./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 21:52 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,30 % und einem Kurs von 350,4EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: Broadcom

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 550,00 $ , was eine Steigerung von +32,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer