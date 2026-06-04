Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 1
Performance 1M: -7,04 %
Performance 1M: -7,04 %
SAP
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 2
Performance 1M: +8,04 %
Performance 1M: +8,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zu SAP zeigt sich gemischtes, technisch geprägtes Sentiment. In den letzten 14 Tagen bewegt sich der Kurs grob zwischen 125€ und 160€, mit täglichen Bewegungen um ca. ±5%. Es fehlen klare Fundamentaldaten; der Fokus liegt auf Chart-/Technik-Signalen (Renko) und einem möglichen Durchbruch über 160€. Kein klares langfristiges Kursziel genannt.
Scout24
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 3
Performance 1M: +1,41 %
Performance 1M: +1,41 %
Airbus
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 4
Performance 1M: -3,51 %
Performance 1M: -3,51 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +4,34 %
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 5
Performance 1M: -4,05 %
Performance 1M: -4,05 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 6
Performance 1M: +52,56 %
Performance 1M: +52,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt bis bullisch: Gewinnmitnahmen werden diskutiert, doch viele Trader setzen auf weiteres Aufwärts-Potenzial (Kursziele ca. 96–100 Euro). Langfristig fehlen klare Übernahme-Euphorie, aber Vergleiche mit Rekordhoch/Tiefen tauchen auf. Die letzten 14 Tage waren volatil (Einzel-Tage-Rücksetzer um ca. 4%), insgesamt dominiert aber der Aufwärtsdrang.
Merck
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 7
Performance 1M: +25,66 %
Performance 1M: +25,66 %
Qiagen
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 8
Performance 1M: +9,91 %
Performance 1M: +9,91 %
Bayer
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 9
Performance 1M: -8,84 %
Performance 1M: -8,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte bis vorsichtige Anlegerstimmung zu Bayer. Insiderkäufe durch Aufsichtsratsmitglieder und SOG-Vorgaben wirken positiv; zu Klagen/SC gibt es Skepsis, bleibt aber unklar. Technisch liegt der Kurs um 34–34,5 €, die 200‑Tage-Linie bei ca. 35,5 €. Diskussionen über weitere Erholung; die 14‑Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einer Prozentzahl belegt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 10
Performance 1M: +1,90 %
Performance 1M: +1,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte bis vorsichtige Anlegerstimmung zu Bayer. Insiderkäufe durch Aufsichtsratsmitglieder und SOG-Vorgaben wirken positiv; zu Klagen/SC gibt es Skepsis, bleibt aber unklar. Technisch liegt der Kurs um 34–34,5 €, die 200‑Tage-Linie bei ca. 35,5 €. Diskussionen über weitere Erholung; die 14‑Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einer Prozentzahl belegt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 11
Performance 1M: -6,38 %
Performance 1M: -6,38 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 12
Performance 1M: -8,18 %
Performance 1M: -8,18 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 13
Performance 1M: -12,92 %
Performance 1M: -12,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fresenius
WallstreetONLINE-Forum zeigt Fresenius-Sentiment überwiegend vorsichtig. Mehrere Hochstufungen, u.a. UBS, treffen auf Erwartung weiterer Abwärtsbewegungen und eine mögliche Bodenbildung. Kurs in 14 Tagen ca. 53€ → 36€ (−≈33%). JPM belässt Overweight mit Ziel 56,60€; Helios-Gewinnentwicklung wird moderat erwartet. Vorstand kaufte ca. 200.000€; Leerverkäufe laut Bundesanzeiger
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Fresenius eingestellt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 14
Performance 1M: +0,62 %
Performance 1M: +0,62 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 44,05%
|PUT: 55,95%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -11,90 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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