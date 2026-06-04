Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte bis vorsichtige Anlegerstimmung zu Bayer. Insiderkäufe durch Aufsichtsratsmitglieder und SOG-Vorgaben wirken positiv; zu Klagen/SC gibt es Skepsis, bleibt aber unklar. Technisch liegt der Kurs um 34–34,5 €, die 200‑Tage-Linie bei ca. 35,5 €. Diskussionen über weitere Erholung; die 14‑Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einer Prozentzahl belegt.