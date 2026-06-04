Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Nemetschek
Tagesperformance: +7,34 %
Tagesperformance: +7,34 %
Platz 1
Performance 1M: +0,65 %
Performance 1M: +0,65 %
SAP
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 2
Performance 1M: +8,04 %
Performance 1M: +8,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zu SAP zeigt sich gemischtes, technisch geprägtes Sentiment. In den letzten 14 Tagen bewegt sich der Kurs grob zwischen 125€ und 160€, mit täglichen Bewegungen um ca. ±5%. Es fehlen klare Fundamentaldaten; der Fokus liegt auf Chart-/Technik-Signalen (Renko) und einem möglichen Durchbruch über 160€. Kein klares langfristiges Kursziel genannt.
ATOSS Software
Tagesperformance: +4,79 %
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 3
Performance 1M: -0,52 %
Performance 1M: -0,52 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 4
Performance 1M: +30,05 %
Performance 1M: +30,05 %
AIXTRON
Tagesperformance: -4,62 %
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 5
Performance 1M: +26,16 %
Performance 1M: +26,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Aixtron ist gemischt bis leicht optimistisch. Kurzfristige Korrektur-Szenarien (bis 40€) werden diskutiert, doch fundamentals sprechen gegen eine nachhaltige Abwärtsbewegung: ST Micro als Kunde, steigende Auftragsdynamik im GaN/Opto-Bereich. Jefferies belässt Buy und erhöht Ziel auf 61,28€, BoA ebenfalls positiv. In 14 Tagen ca. 54–59€ Spannweite; aktueller Impuls leicht aufwärts.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 6
Performance 1M: -4,05 %
Performance 1M: -4,05 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,10 %
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 7
Performance 1M: +52,56 %
Performance 1M: +52,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt bis bullisch: Gewinnmitnahmen werden diskutiert, doch viele Trader setzen auf weiteres Aufwärts-Potenzial (Kursziele ca. 96–100 Euro). Langfristig fehlen klare Übernahme-Euphorie, aber Vergleiche mit Rekordhoch/Tiefen tauchen auf. Die letzten 14 Tage waren volatil (Einzel-Tage-Rücksetzer um ca. 4%), insgesamt dominiert aber der Aufwärtsdrang.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 8
Performance 1M: +30,69 %
Performance 1M: +30,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend positiver Blick auf SILTRONIC AG: Chartausbruch und Uptrend, unterstützt durch KI-/Halbleiter-Thema. Citi setzt Kursziel auf 105€ (Beitrag 3). Neue Hochs um 108€ und Close 98€ (Beitrag 1) zeigen rege Aktivität. 100€-Durchbruch (Beitrag 7) bestätigt den Aufwärtsimpuls. Die 14-Tage-Veränderung ist im Text nicht angegeben.
TeamViewer
Tagesperformance: +3,72 %
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 9
Performance 1M: +23,36 %
Performance 1M: +23,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu TeamViewer gemischt: Positive Hinweise auf 1E/DEX-Integration, KI-Features (Video-Super-Resolution, Assist AR) und Microsoft‑Kooperation; HV-Darstellungen signalisieren Potenzial, während Kritik an Steil und an der Innovationsleistung bleibt. Fundamentaldaten werden als solide gesehen, Bewertung aber unsicher. 14-Tage-Kursverlauf aus Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.
IONOS Group
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 10
Performance 1M: +11,77 %
Performance 1M: +11,77 %
Qiagen
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 11
Performance 1M: +9,92 %
Performance 1M: +9,92 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 12
Performance 1M: +1,53 %
Performance 1M: +1,53 %
United Internet
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 13
Performance 1M: -1,16 %
Performance 1M: -1,16 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 14
Performance 1M: +43,64 %
Performance 1M: +43,64 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 15
Performance 1M: +12,27 %
Performance 1M: +12,27 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 16
Performance 1M: -6,22 %
Performance 1M: -6,22 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 17
Performance 1M: -1,47 %
Performance 1M: -1,47 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 18
Performance 1M: +0,62 %
Performance 1M: +0,62 %
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