Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +6,17 %
Tagesperformance: +6,17 %
Platz 1
Performance 1M: -9,46 %
Performance 1M: -9,46 %
SAP
Tagesperformance: +5,68 %
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 2
Performance 1M: +8,04 %
Performance 1M: +8,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zu SAP zeigt sich gemischtes, technisch geprägtes Sentiment. In den letzten 14 Tagen bewegt sich der Kurs grob zwischen 125€ und 160€, mit täglichen Bewegungen um ca. ±5%. Es fehlen klare Fundamentaldaten; der Fokus liegt auf Chart-/Technik-Signalen (Renko) und einem möglichen Durchbruch über 160€. Kein klares langfristiges Kursziel genannt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +5,50 %
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 3
Performance 1M: -11,90 %
Performance 1M: -11,90 %
Airbus
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 4
Performance 1M: -3,51 %
Performance 1M: -3,51 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 5
Performance 1M: +52,56 %
Performance 1M: +52,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt bis bullisch: Gewinnmitnahmen werden diskutiert, doch viele Trader setzen auf weiteres Aufwärts-Potenzial (Kursziele ca. 96–100 Euro). Langfristig fehlen klare Übernahme-Euphorie, aber Vergleiche mit Rekordhoch/Tiefen tauchen auf. Die letzten 14 Tage waren volatil (Einzel-Tage-Rücksetzer um ca. 4%), insgesamt dominiert aber der Aufwärtsdrang.
argenx
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 6
Performance 1M: +9,02 %
Performance 1M: +9,02 %
Sanofi
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 7
Performance 1M: -7,71 %
Performance 1M: -7,71 %
SAFRAN
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 8
Performance 1M: +6,58 %
Performance 1M: +6,58 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 9
Performance 1M: -7,50 %
Performance 1M: -7,50 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 10
Performance 1M: -8,18 %
Performance 1M: -8,18 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 11
Performance 1M: +1,90 %
Performance 1M: +1,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das Anleger-Sentiment zum Deutsche Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Dividendenfokus (ca. 3,5% brutto, ca. 25% Steuern) und Diskussionen zum Ex-Tag prägen die Sicht. Von bis zu 287% Gesamtrendite inkl. Dividenden wird gesprochen, der Kurs war in den letzten 14 Tagen größtenteils seitwärts. Einige hoffen auf >30 EUR bei politischer Beruhigung (Iran); andere bleiben skeptisch gegenüber Regulierung und Konjunktur. Potenzial betont der Vorstand/Aufsichtsratschef.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 12
Performance 1M: +1,81 %
Performance 1M: +1,81 %
Bayer
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 13
Performance 1M: -8,84 %
Performance 1M: -8,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte bis vorsichtige Anlegerstimmung zu Bayer. Insiderkäufe durch Aufsichtsratsmitglieder und SOG-Vorgaben wirken positiv; zu Klagen/SC gibt es Skepsis, bleibt aber unklar. Technisch liegt der Kurs um 34–34,5 €, die 200‑Tage-Linie bei ca. 35,5 €. Diskussionen über weitere Erholung; die 14‑Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einer Prozentzahl belegt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
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