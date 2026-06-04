HYXI präsentiert auf der SNEC 2026 seine KI-basierte Energieautonomie

Im Rahmen der Veranstaltung schloss HYXI zudem strategische Kooperationsvereinbarungen mit globalen Partnern wie BM Energy, Solarever, Vision Grid Solutions und Longshine Technology ab und festigte damit seine weltweite Zusammenarbeit.

SHANGHAI, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- HYXI (ehemals „HYXiPOWER") , ein weltweit tätiger Innovator im Bereich Smart Energy, präsentierte auf der SNEC 2026 unter dem Motto „Smarter Energy for All" sein neuestes KI-basiertes Smart-Energy-Ökosystem und stellte dabei seine Vision einer KI-basierten Energieautarkie für Privathaushalte, Gewerbe- und Industriekunden sowie Energieversorger in den Vordergrund.

Zu den wichtigsten Highlights zählten HYXI Aura und HYXI Halo, die das Energieportfolio von HYXI für Privathaushalte von Notstromversorgungslösungen für das gesamte Haus auf flexiblere Anwendungen für den täglichen Energiebedarf ausweiten. Beide Produkte werden auf der Intersolar Europe 2026, die vom 23. bis 25. Juni stattfindet, ihre offizielle Premiere feiern.

HYXI Aura ist ein vollständig integriertes Energiespeichersystem für Privathaushalte, das entwickelt wurde, um die Notstromversorgung und das Energiemanagement im gesamten Haus zu vereinfachen. Das System verfügt über eine echte All-in-One-Architektur, die kein zusätzliches Gateway erfordert, und unterstützt einen nahtlosen Wechsel zwischen Netz- und Inselbetrieb, eine flexible Batterieerweiterung sowie eine intelligente Energiekoordination für das gesamte Haus.

HYXI Halo wurde als steckbares, wechselstromgekoppeltes Mikro-Energiespeichersystem konzipiert und erweitert dank seines leichten, modularen Designs die Energieversorgung im Smart Home auf Balkon-PV-Anlagen, mobile Stromversorgung und Außenanwendungen. Das System ist ab 3 kWh erhältlich und auf bis zu 18 kWh erweiterbar. Es unterstützt eine bidirektionale Ausgangsleistung von 3000 W und bis zu 10.000 Ladezyklen und bietet Privathaushalten somit mehr Flexibilität und langfristige Zuverlässigkeit.

Für C&I-Anwendungen stellte HYXI das „HYXI Atlas All-in-One Liquid Cooling ESS vor, das auf kompakten Aufbau, hohe Betriebseffizienz und intelligente Energieoptimierung ausgelegt ist. Das System basiert auf einer Sicherheitsarchitektur in Automobilqualität und einem KI-gestützten Wärmemanagement und unterstützt gewerbliche Anwender dabei, ihre Energieeffizienz zu verbessern und den langfristigen Wert ihrer Anlagen zu maximieren.

HYXI stellte außerdem seine EcoSavvy String-Wechselrichterserie für Privathaushalte und die 2500W Mikro-Wechselrichterlösung vor. Die neuen Modelle mit einer Leistung von 2 bis 3,6 kW erzielen dank SiC-Leistungshalbleitern der nächsten Generation und einer optimierten Topologie einen Wirkungsgrad von bis zu 98,3 % und unterstützen leistungsstarke PV-Module, eine einfache Installation sowie eine intelligente Energiekoordination.

Das Herzstück des Ökosystems bildet das HYXI Muse AI Native Energy OS, das KI-Fähigkeiten in den Bereichen Energieerzeugung, -speicherung und -verbrauch sowie bei der Cloud-Edge-Koordination integriert. Das auf der HYXI Cloud basierende System ermöglicht eine intelligente Energieplanung, KI-gestützte Betriebs- und Wartungsabläufe, vorausschauendes Sicherheitsmanagement sowie die künftige Integration von virtuellen Kraftwerken (VPP).

„Die Energiesysteme der Zukunft werden nicht nur vernetzt sein, sondern auch zunehmend autonom", sagte Liu Chao, Geschäftsführer von HYXI. „Durch die umfassende Integration von KI in Energietechnologien strebt HYXI den Aufbau intelligenterer, anpassungsfähigerer und sich selbst optimierender Energiesysteme an, die für Nutzer weltweit langfristigen Mehrwert schaffen."

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