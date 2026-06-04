Libanon
Israel zieht sich aus Grenzort zurück
- Israel zieht sich aus dem Grenzort Dibbin zurück
- Libanesische Streitkräfte übernahmen die Kontrolle
- Blindgänger geräumt und Bevölkerung angewiesen
BEIRUT (dpa-AFX) - Als Teil der Umsetzung einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon hat sich die israelische Armee aus dem libanesischen Grenzort Dibbin zurückgezogen. Die libanesischen Streitkräfte bestätigten, dass sie in die Stadt eingerückt seien, nachdem das israelische Militär abgezogen sei. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht.
Die libanesischen Streitkräfte haben demnach vor Ort von den Israelis errichtete Barrieren beseitigt. Spezialisierte Teams führten weiterhin Erkundungen rund um den Ort aus und räumten im Gebiet zurückgelassene Blindgänger. Die Armee rief die Bevölkerung auf, das Gebiet nicht zu betreten und den Anweisungen des Militärs Folge zu leisten, bis der Einsatz abgeschlossen ist.
Israels Armee reagierte auf Raketenbeschuss der Hisbollah ab März mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Südlibanon. Dabei rückten israelische Truppen auch unter anderem in Dibbin ein.
In der Vereinbarung zur Waffenruhe ist auch vorgesehen, dass sich die Hisbollah aus dem Südlibanon zurückziehen soll. Die libanesische Armee soll dort die Kontrolle übernehmen. Die Hisbollah hat die Bedingungen von der israelischen und libanesischen Regierung vereinbarten Waffenruhe abgelehnt./arj/DP/he
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