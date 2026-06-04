Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.471,63USD pro Feinunze und notiert damit +0,83 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,67USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,31 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,87USD und verzeichnet ein Minus von -3,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,73USD und verzeichnet ein Minus von -3,70 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.322,50 USD 0,00 % Platin 1.898,00 USD +1,77 % Kupfer London Rolling 13.862,04 USD +0,68 % Aluminium 3.709,37 PKT -0,89 % Erdgas 3,355 USD +3,79 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +3,79 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.06.26, 17:29 Uhr.