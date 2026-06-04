Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.471,63USD pro Feinunze und notiert damit +0,83 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,67USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,31 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,87USD und verzeichnet ein Minus von -3,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,73USD und verzeichnet ein Minus von -3,70 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.322,50USD
|0,00 %
|Platin
|1.898,00USD
|+1,77 %
|Kupfer London Rolling
|13.862,04USD
|+0,68 %
|Aluminium
|3.709,37PKT
|-0,89 %
|Erdgas
|3,355USD
|+3,79 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +3,79 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
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Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.06.26, 17:29 Uhr.