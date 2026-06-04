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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax etwas berappelt - Chip-Aktien schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabil nach Kursrutsch, Fundament weiter fragil
    • Ölpreis sinkt wegen Hoffnung auf Waffenruhe im Libanon
    • KI-Rally stockt, Broadcom-Ausblick belastet Halbleiter
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax etwas berappelt - Chip-Aktien schwach
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach seinem Kursrutsch zur Wochenmitte stabilisiert. Für Beruhigung sorgte am Donnerstag der wieder gesunkene Ölpreis, der unter der Hoffnung auf eine Waffenruhe im Libanon litt. Die Rally rund um Künstliche Intelligenz (KI) geriet allerdings etwas ins Stocken. Mit Broadcom überzeugte in den USA eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz. Dies belastete Halbleiterwerte auch hierzulande. Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig.

    Auch dank hoher Kursgewinne der schwer gewichteten SAP-Aktien hatte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich die Marke von 25.000 Zählern überwunden. Am Ende reichte es für ein Plus von 0,60 Prozent auf 24944,95 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen stand 0,2 Prozent höher bei 32.801,61 Punkten.

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    Einerseits sorge die KI-Euphorie jenseits des Atlantiks für Kursfantasie, andererseits hielten geldpolitische Unsicherheiten und geopolitische Risiken die Anleger im Zaum, schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research und fuhr fort "Zwischen KI-Goldgräberstimmung und Nahostrisiken suchen Anleger weiterhin ihren Nordstern." Zwar taste sich der Dax wieder in Richtung der Marke von 25.000 Punkten vor, doch das Fundament bleibe fragil. Innerhalb der Schlagzeilen zum Iran-Krieg und der KI-Euphorie an der Wall Street bleibt die Stimmung der Investoren Emden zufolge im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und Tech-Fantasie./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 163,5 auf Tradegate (04. Juni 2026, 17:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -4,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 515,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +13,59 %/+64,70 % bedeutet.




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