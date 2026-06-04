Der Börsen-Tag
DAX und Dow zünden Rallye: Tech-Werte glänzen, Nebenwerte schwächeln
An den Börsen zeigt sich heute ein spannender Mix: Während deutsche Standard- und Technologiewerte zulegen, setzt in den USA vor allem der Dow Jones ein kräftiges Ausrufezeichen.
Foto: Sven Hoppe - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wobei vor allem der deutsche Leitindex und die US-Standardwerte hervorstechen. Der DAX notiert derzeit bei 24.911,50 Punkten und legt um 0,74 Prozent zu. Damit gehört er heute zu den stärkeren Indizes im deutschen Markt. Der MDAX kann ebenfalls zulegen, wenn auch moderater: Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 32.769,97 Punkten, ein Plus von 0,32 Prozent. Nahezu unverändert präsentiert sich der SDAX. Der Nebenwerteindex kommt aktuell auf 18.770,94 Punkte und gewinnt lediglich 0,05 Prozent hinzu. Deutlich dynamischer zeigt sich der TecDAX. Der Technologieindex steigt um 0,93 Prozent auf 4.209,00 Punkte und liegt damit im deutschen Markt an der Spitze. Das deutet auf eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Technologiewerten hin. In den USA setzt vor allem der Dow Jones ein Ausrufezeichen: Der Leitindex der New Yorker Börse klettert um 1,58 Prozent auf 51.546,38 Punkte und entwickelt sich damit stärker als die großen deutschen Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 zeigt sich dagegen kaum verändert. Er steht bei 7.565,14 Punkten und gewinnt lediglich 0,05 Prozent – ähnlich verhalten wie der SDAX. Insgesamt ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Während in Deutschland vor allem Standardwerte und Technologieaktien gefragt sind, treibt in den USA insbesondere der Dow Jones den Markt, während der breite S&P 500 kaum vom Fleck kommt.
DAXQiagen (5.48%), SAP (5.41%) und Fresenius Medical Care (4.89%) führten den DAX mit deutlichen Gewinnen an. Demgegenüber standen moderate Verluste bei Airbus (-1.96%), Continental (-2.69%) und Infineon Technologies (-3.41%). Insgesamt übertrafen die Spitzenwerte im DAX die Verluste – das größte Plus lag bei 5,48%, das größte Minus bei 3,41%.
MDAXNemetschek setzte mit einem kräftigen Anstieg von 8.23% ein Ausrufezeichen, gefolgt von PUMA (3.73%) und flatexDEGIRO (3.00%). Auf der Gegenseite verloren AIXTRON (-5.01%), Evonik Industries (-5.92%) und Schaeffler (-6.59%) deutlich an Terrain. Während Nemetscheks Sprung die positiven Ausreißer dominierte, waren die Abgaben bei Schaeffler und Co. ebenfalls deutlich ausgeprägt.
SDAXIm SDAX konnten PNE (5.51%), Energiekontor (4.80%) und tonies Registered (A) (4.39%) zulegen. Den stärksten Gegenwind erlebten SFC Energy (-5.83%), INDUS Holding (-7.24%) und Hamborner REIT (-8.58%). Hier überwiegen die Verluste quantitativ: das größte Minus (-8.58%) war deutlich stärker als das größte Plus (+5.51%).
TecDAXAuch im TecDAX ragte Nemetschek mit 8.23% hervor, unterstützt von Qiagen (5.48%) und SAP (5.41%). Die größten Rückschläge verzeichneten Infineon Technologies (-3.41%), SUESS MicroTec (-4.38%) und AIXTRON (-5.01%). Insgesamt dominierten die starken Kursgewinne einzelner Tech-Werte die Entwicklung, während die größten Verluste moderater ausfielen als die Topgewinne.
Dow JonesIm Dow Jones standen UnitedHealth Group (5.37%), American Express (4.66%) und Goldman Sachs Group (4.38%) an der Spitze. Schwächere Notierungen verzeichneten Nike (B) (-0.79%), The Home Depot (-0.89%) und Verizon Communications (-2.45%). Die Gewinne der Spitzenwerte lagen deutlich über den vergleichsweise moderaten Verlusten.
S&P 500Im S&P 500 führten Blackstone (8.11%), Humana (6.54%) und Ares Management Registered (A) (6.47%) die Gewinnerliste an. Gegenläufig entwickelten sich Aptiv Registered (-4.91%), Arista Networks (-5.49%) und CrowdStrike Holdings Registered (A) (-7.13%). Die Gewinnerseite zeigte mit Spitzenwerten über 6% bis 8% starke Ausreißer, die in vielen Fällen die größten Rückschläge übertrafen.
GesamtvergleichGrößter einzelner Gewinner war Nemetschek mit +8.23% (auf MDAX und TecDAX), gefolgt von Blackstone (+8.11%). Die größten Verluste gab es bei Hamborner REIT mit -8.58% und Schaeffler mit -6.59%. Während in mehreren Indizes starke Einzelgewinne die Tagessieger stellten, zeigten insbesondere SDAX und MDAX starke Abgaben bei einzelnen Titeln — ein Bild von deutlicher Sektor- und Titelspezifik.
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