Blackstone Aktie steigt am 04.06.2026 kräftig

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Blackstone Aktie. Mit einer Performance von +7,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Blackstone Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 102,03€, mit einem Plus von +7,36 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Blackstone ist ein führender globaler Investmentmanager, spezialisiert auf Private Equity, Immobilien und Kreditmärkte, mit über 900 Mrd. USD verwaltetem Vermögen. Hauptkonkurrenten sind KKR und Carlyle. Blackstones Stärke liegt in Diversifikation und globaler Reichweite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Blackstone einen Gewinn von +0,02 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Blackstone Aktie damit um -6,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,85 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Blackstone um -27,52 % verloren.

Während Blackstone heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,10 %. Damit gehört Blackstone heute zu den auffälligeren Werten.

Blackstone Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,56 % 1 Monat -11,85 % 3 Monate +0,02 % 1 Jahr -22,13 %

Informationen zur Blackstone Aktie

Stand: 04.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 743 Mio. Blackstone Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,07 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein spannender Mix: Während deutsche Standard- und Technologiewerte zulegen, setzt in den USA vor allem der Dow Jones ein kräftiges Ausrufezeichen.

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Ob die Blackstone Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Blackstone Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.