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    Viscom SE erhöht Prognose für 2026 dank Großauftrag

    Die Viscom SE hebt nach einem Großauftrag in der Inline-CT-Inspektion ihre Auftragseingangsprognose für 2026 an – Umsatz- und EBIT-Ziele bleiben jedoch unverändert.

    Viscom SE erhöht Prognose für 2026 dank Großauftrag
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Unternehmen: Viscom SE (ISIN DE0007846867) – Insider-Mitteilung vom 4. Juni 2026.
    • Grund der Anpassung: Erhalt eines Großauftrags im Bereich Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Batteriezelleninspektion.
    • Neue Prognose Auftragseingang 2026: 90–100 Mio. € (zuvor 80–90 Mio. €).
    • Umsatzwirksamkeit: Der Großauftrag wird erst im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam.
    • Umsatzprognose 2026 bleibt unverändert bei 80–90 Mio. €.
    • EBIT-Prognose 2026 bleibt unverändert: EBIT-Marge 2–5 %, erwartetes EBIT 1,6–4,5 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026, bei Viscom ist am 05.06.2026.

    Der Kurs von Viscom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im Plus.
    1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,9800EUR das entspricht einem Plus von +4,91 % seit der Veröffentlichung.


    Viscom

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    ISIN:DE0007846867WKN:784686
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