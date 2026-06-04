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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx legt zu - Libanon und Dow-Rückenwind

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Börsen erholen sich von Verlusten
    • Ölpreis sinkt wegen Hoffnungen auf Waffenruhe
    • Dow auf Rekordhoch, Nasdaq fällt durch Gewinnmitnahmen
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx legt zu - Libanon und Dow-Rückenwind
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag von ihren Vortagsverlusten erholt. Im Kontext der internationalen Börsen gab es Rückenwind von den US-Standardwerten, während in New York Gewinnmitnahmen den Technologiesektor belasteten. Ein Kriterium blieb der sinkende Ölpreis wegen neuer Hoffnung auf eine Waffenruhe im Libanon.

    Der EuroStoxx 50 ging 0,82 Prozent höher bei 6.103,33 Punkten aus dem Handel. Außerhalb der Eurozone legte der schweizerische SMI um 0,93 Prozent auf 13.341,27 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,27 Prozent auf 10.360,32 Zähler. In den USA stieg der Dow Jones Industrial auf ein Rekordhoch, während der Nasdaq 100 dort um 0,7 Prozent fiel.

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    Die Lage im Nahen Osten bleibt trotz der Kursgewinne in Europa undurchsichtig. In den Iran-Verhandlungen erhöhte das US-Repräsentantenhaus den Druck, indem für den Abzug des Militärs aus den Kampfhandlungen gestimmt wurde. Zwischen Israel und dem Libanon gibt es zwar einen neuen Anlauf zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe, doch die Hisbollah-Miliz im Libanon lehnt die Bedingungen dafür ab.

    In Europa zeigte sich der Tech-Sektor robuster als in den USA, nachdem er am hierzulande am Vortag schon unter Druck gestanden hatte. Ein enttäuschender Ausblick des US-KI-Riesen Broadcom wirkte sich aber ebenfalls bei Chipwerten belastend aus. Titel von Infineon und STMicroelectronics verloren ihrem starken Lauf bis zu 3,4 Prozent unter Druck.

    Der Chipausrüster ASML , dessen Aktie am Vortag zur europaweit wertvollsten aller Zeiten avanciert war, wurde zwar Anfangs auch belastet, beendet den Handel aber 0,9 Prozent höher. Sie näherte sich auf ihrer Rekordjagd ganz dicht der 1.500-Euro-Marke. Analysten von Bank of America und von Barclays sehen noch viel Potenzial, sie nannten am Donnerstag Kursziele im Bereich von 1.900 Euro und mehr.

    In Paris zogen die Anteilsscheine des Spirituosenherstellers Remy Cointreau nach der Präsentation der Jahresbilanz um knapp zehn Prozent an. Analystin Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan lobte die Ergebnisse und rechnet mit einem Anstieg der Markterwartungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Auch der Ausblick sei ermutigend mit der erwarteten Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum aus eigener Kraft.

    Für die Papiere von Universal Music ging es um fast fünf Prozent nach unten. Am Vorabend war nach Börsenschluss bekannt geworden, dass die vom US-Investor Bill Ackman geführte Pershing Square Capital ihre Beteiligung an dem Musikunternehmen verkauft hat, nachdem ein Übernahmeangebot des Hedgefonds-Milliardärs von Universal abgelehnt wurde./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 267,4 auf Tradegate (04. Juni 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -4,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 515,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +10,53 %/+60,27 % bedeutet.




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