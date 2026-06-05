Aktie springt kräftig an
Redwire: Auftrag der US-Army und Erdbeeren im All sorgen für neue Fantasie
Rechenzentren im All, noch eine Vision. Erdbeeren im All, schon bald Realität? Redwire versucht jedenfalls, es möglich zu machen. Die Aktie springt wieder an. Der eigentliche Kurstreiber ist aber ein Auftrag der US-Army.
- US-Army Auftrag stärkt Redwire als Defense-Tech
- ISS Agrarmission mit Erdbeeren und Forschung
- Kombination aus Defense und Space treibt Aktie
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Nach mehreren schwachen Tagen meldet sich die Aktie von Redwire eindrucksvoll zurück. Die allgemeine Stimmung in der Branche und eine Abstufung von Jefferies hatten Aktie und Anlegern das Leben schwer gemacht. Beide haben Donnerstag allerdings um rund 20 Prozent aufgeatmet.
Ein neuer Auftrag der US-Army hat die Aktie wieder kräftig angeschoben. Hinzu kommt noch ein eher ungewöhnlicher Auftrag auf der Weltraumstation ISS: Erdbeeren im All. Der erste Auftrag für eine Weltraumagrarmission geht damit an Redwire.