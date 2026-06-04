REPT BATTERO arbeitet mit Inter Mailands Premier IP zusammen und präsentiert sich erstmals auf der SNEC-Ausstellung in Shanghai

SHANGHAI, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 3. Juni wurde die Shanghai SNEC International Solar PV and Smart Energy Conference im großen Stil eröffnet. Die ehemalige Legende von Inter Mailand, Iván Córdoba, war am Stand von REPT BATTERO zu Gast, wo er an einer spannenden Markendiskussion teilnahm, einen ausführlichen Rundgang durch die Ausstellung machte und mit den Fans klassische Tore von Inter Mailand nachspielte. Er verschenkte auch signierte Trikots und Markenartikel mit dem REPT BATTERO-Maskottchen Junbao. Diese Veranstaltung war die erste Offline-Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien auf einer internationalen Messe nach der offiziellen Ankündigung ihrer Partnerschaft.

Auf der Messe hat REPT BATTERO gleichzeitig zwei wichtige neue Energiespeicherzellen vorgestellt, die für unterschiedliche Kernanwendungen konzipiert sind. Die erste ist die Wending 320-Ah-Natrium-Ionen-Zelle mit hoher Kapazität, die für groß angelegte Energiespeicheranwendungen konzipiert ist. Dieses Produkt zeichnet sich durch vier wesentliche Vorteile aus: „Ultrahohe Kapazität, ultralange Lebensdauer, ultrahohe Energieeffizienz und ultraweiter Temperaturbereich." Sie hat eine Lebensdauer von mehr als 20.000 Zyklen und eine Energieeffizienz von ≥97 % während der Lade- und Entladezyklen. Die zweite ist die 85-Ah-Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zelle, die speziell für die hochzuverlässige Reservestromversorgung und den Bedarf von Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz (AIDC) an Spitzenlast entwickelt wurde. Sie unterstützt eine maximale Dauerentladungsrate von 10C, hat eine Lebensdauer von mehr als 60.000 Zyklen und hat zahlreiche strenge Sicherheitstests erfolgreich bestanden, einschließlich thermischer Durchschlag- und Nadeldurchdringungstests.

Während der Messe unterzeichnete REPT BATTERO nicht nur ein strategisches Kooperationsabkommen mit Jiangsu YuanZhi Energy Technology Co. vor Ort, sondern stellte auch offiziell den „Battery Passport" (Akku-Ausweis) und seine neuesten Errungenschaften im ESG-Management über den gesamten Lebenszyklus vor und demonstrierte damit das langfristige Engagement des Unternehmens für eine umweltfreundliche Produktion und nachhaltige Entwicklung.

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